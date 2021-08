Komoly reményekkel vágnak az új szezonnak

Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott az Alba, amelyen bemutatkozott az új edző, a szlovén Dejan Mihevc.

A korábban megszokottnál két héttel előbb kezdte a felkészülést az Alba kosárcsapata, ami nem is meglepő, hiszen a bajnokság is előbb indul. A korábbi években, a szeptemberi világversenyek miatt általában október első hétvégéjén dobták fel először a labdát, ezúttal szeptember 22-én, szerdán már élesben zajlanak a küzdelmek, a kék-fehérek Pakson kezdenek, szombaton pedig a bajnok Falcót látják vendégül.

– Ahogy mondani szokták, új év, új remények, azonban kicsit érdemes visszakapcsolódni a legutóbbi szezonhoz – kezdte Balássi Imre, az Alba REgia SC elnöke. – A pandémia miatt különleges idényen, zárkapus meccseken vagyunk túl, először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek az egyesület működtetésében, a klub dolgozóinak, valamint a támogatóknak, akik nem engedték el a kezünket. Valamint köszönet illeti a játékosokat, kitartottak és becsülettel elvégezték a munkát, nem volt könnyű üres lelátók előtt vívni a meccseket. Költségcsökkentést hajtottunk végre, racionalizáltuk a működést, így tudtuk túlélni a nehéz időszakot. A drukkereknek különösen nehéz lehetett, főleg azoknak, akik bérletet vásároltak, nem látogathatták a mérkőzéseket, nem láthatták kedvenceiket. Elmaradtunk a várakozástól, a kitűzött célt, a négy közé jutást nem sikerült megoldanunk, ennek nyilván megvannak az okai. Újult erővel, megújult szakmai stábbal és játékosokkal vágunk a 2021-22-es szezonnak. A jelenlegi szabályok szerint a mérkőzésekre – nyilván a szabályok betartása mellett – korlátozás nélkül bejöhetnek a nézők, remélem, ez így is marad. Bízom abban, hogy a teljes idényben nézők előtt szerepelhetünk, ez fontos a szurkolóknak, a játékosoknak és a klubnak is. Drukkerek nélkül a játék elveszti a lényegét, hangulattalanná válik. A bérletek árusítását szeptember elején megkezdjük, nagyon remélem, sokan lesznek ránk kíváncsiak és buzdítanak bennünket.

Az elnök közölte, a közelmúltban elhunyt Nagy Gábor, a klub meghatározó vezetője, aki sikeres klubot épített a Gáz utcában. Nem felejtik el, amit az egyesületért tett.

– Korszakos egyéniség volt. Az egyesület szeretné megőrizni az emlékét és tisztelegni a munkássága előtt, ezért jövő nyártól felnőtt tornát szeretnénk rendezni, ezzel hagyományt teremteni, a szezonkezdéseket megelőzően. Elnökségi döntés született erről a rendezvényről, mindent meg fogunk tenni, hogy minden esztendőben nagyon színvonalas eseménnyel emlékezzünk Gáborra.

Mészáros Attila, sportot felügyelő alpolgármester közölte, szívből reméli, hogy ősztől a csapat szimpatizánsai ismét helyet foglalhatnak a lelátón. „A tavalyi szezon különleges volt, a csapat hol pályára léphetett, hol nem, nehéz objektíven értékeli a történéseket. Bizonytalan volt minden, különleges szezon, ami persze nem csak a Fehérvár, az összes klub teljesítményét befolyásolta. Mindannyian nagyon reméljük, ősztől minden a korábban megszokottak szerint zajlik, természetesen albás győzelmekkel. Az első hazai meccs azonnal rangadó a szombathelyiekkel, remélem, telt ház előtt. Az önkormányzat a nehéz helyzetben átgondolta a város költségvetését, a sportra is kevesebb jutott, ám igyekeztünk minden erőforrást biztosítani a klub számára. A folytatásban is ott leszünk a csapat mellett, kiemelten kezeljük és támogatjuk a kosárlabdát, amely fontos a településen. Nem csak a felnőttekre, az utánpótlásra is figyelünk, lényeges, hogy minél több kisgyerek sportoljon. Ehhez sikeres csapat kell, olyan vezéregyéniségek, mint például Vojvoda Dávid. Nagyon bízom abban, hogy sikeres szezon elé nézünk. Az önkormányzat célokat nem tűz ki egy csapat elé, a feltételeket igyekszik biztosítani, valamint reménykedik, hogy a szezon végén érem kerül a fiúk nyakába.”

Simon Balázs ügyvezető elmondta, a vezetőedző kérése volt, hogy minél előbb összeálljon a csapat, ez több-kevésbé sikerült, a légiósok időben megérkeztek, azonban Donte Thomas térdsérülés miatt távozott, keressük a megfelelő játékost. Továbbra is négy légióssal tervezünk, aztán szezon közben kiderül, szükség lesz ötödik külföldire, vagy sem. Nagyon bízom benne, hogy a szakmai stáb a rendelkezésre álló állománnyal megoldja a feladatot. A bajnoki rajt előtt 10-11 edzőmeccset tervezünk, a fiúk csütörtökön hajnalban elutazik Lengyelországba, ahol a hétvégén két, kemény összecsapást vív, a folytatásban is tervezünk nemzetközi összecsapásokat, a horvát Cibona Zagrebbel idegenben mérkőzésünk, valamint pályára lépünk Szlovéniában, Roglán. A szezon előtti utolsó, az osztrák élcsapat, az Oberwart elleni hazai edzőmeccset reményeink szerint szurkolóink is megtekinthetik.

Az új vezetőedző, az utóbbi éveket Lengyelországban, két együttesnél töltő szlovén Dejan Mihevc optimistán tekint az előttünk álló hónapokra.

– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, profi klubhoz kerültem, ahol minden adott a minőségi munkához. keményen edzünk, reményeim szerint ennek meg is lesz az eredménye. Gyors és eredményes kosárlabdát szeretnénk játszani, lépésről lépésre haladni, minden nap jobbnak kell lennünk. Természetesen minden meccset szeretnénk megnyerni, bár tisztában vagyunk azzal, hogy ez aligha fog sikerüli, de minden megteszünk, hogy összejöjjön. Nagyon fiatal csapatunk van, persze akadnak rutinos játékosok, valamint olyan légiósok, akikkel megvalósíthatjuk céljainkat. Úgy gondolom, a szezon kezdetére készen leszünk, elég edzőmeccs lesz a hátunk mögött a Paks elleni szezonkezdésig.

A válogatott hátvéd, Vojvoda Dávid elmondta, egyértelműen jobb idényt vár a tavalyinál. Egy éve azért szerződött Fehérvárra Olaszországból, hogy dobogóra lépjen, idén ősszel pedig kilépjen a gárdával a nemzetközi porondra. Ez nem jött össze, reméli, az új idény végén érmet akasztanak a nyakába. Úgy érzi, az igazolások jól sikerültek, be kell bizonyítaniuk, hogy valóban top csapatot alkotnak.