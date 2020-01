Komoly céljaik vannak az ARVA ifjú párbajtőrözőinek

Az egyik élversenyző olimpiát szeretne nyerni, a másik a közelgő Eb-n és világbajnokságon kíván a legjobbak között vívni. Eredményes műhelymunka folyik az Alba Regia Vívó Akadémiánál.

Az Alba Volán SC öttusatelepén évek óta minden igényt kielégítő vívóterem üzemel. A főépület második szintjére vezető lépcsőt övező vasrácson olykor a megszokottnál több párbajtőr- és vívóruha lóg, akkor, mikor nem csupán a Volán Fehérvár pentatlonistái, de az Alba Regia Vívó Akadémia sportolói is egy időben tréningeznek. Nemcsak hogy ugyanakkor, de közösen csiszolják vívótudásukat a két egyesület versenyzői, többnyire Kovács László irányítása alatt. Jó lehetőség ez az öttusázók és a párbajtőrözők számára is, egymást segítik az asszótengerben. Az ARVA legtehetségesebb versenyzői nem csupán Fehérváron, de Budapesten, a válogatott keretedzésein is megjelennek heti rendszerességgel. Így tesz a Balatonfüreden élő, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban tanuló Salamon Réka is, aki minden nap a szüleivel jár a székesfehérvári klubedzésekre vagy a fővárosi tréningekre. A 16. életévét februárban betöltő ifjú hölgy legutóbb megnyerte a kadet korosztály magyarkupa-viadalát.

– Az idei szezon nagyon jól indult, aztán következett egy mélypont, de az, hogy a legutóbbi magyarkupa-fordulót sikerült megnyerni, mindenképpen biztató – mosolygott Salamon Réka. – A csoportban nem ment igazán a vívás, két ellenféltől ki is kaptam, de aztán valami megfordult bennem, és sikerült az összes asszót megnyernem. Talán az a legfontosabb egy ilyen népes mezőnyt felvonultató versenyen, bízzak magamban. Ugyanakkor a türelem is nagyon szükségeltetik ahhoz, hogy elhozzam az asszót.

Salamon Réka 9 éves korában kezdett vívni. Korábban teniszezett, kézilabdázott, ak­robatikus rock and rol­lo­zott. Aztán mikor az iskolában bemutatóedzést tartottak a vívók, döntött: ez lesz az ő sportja. Mert megtetszett neki az öltözet, a rostély, valamint a dinamika, ami egy-egy támadásban rejlik.

Miután a hazai kadetranglistán a negyedik helyen zárt, nem jutott ki az Európa- és világbajnokságra a fehérvári színekben vívó Réka, így már a tavaszi válogatókra koncentrál, de a jövőt illetően komoly céljai vannak.

– Olimpiai bajnok szeretnék lenni! – jelentette ki Réka. – Azonban a 2003–2004-es korosztály nagyon erős itthon és a nemzetközi porondon is. Sok budapesti lány már évek óta ott van a legjobbak között, régebb óta vívnak, mint én. De tavaly a serdülők között megnyertem a ranglistát, s bízom benne, hogy az idősebb korosztályban, a kadetek között is ott tudok maradni az élmezőnyben.

Az Alba Regia Vívó Akadémia másik nagy reménysége Kovács Gergely, aki az európai ranglista hetedik helyén áll, s miután korosztályában, sőt az idősebb juniorok között is a legjobbak között számon tartott legény, komoly megmérettetésekre készül.

Februárban a horvátországi Porecben az Európa-bajnokságon, áprilisban pedig Amerikában, Salt Lake City-ben a világbajnokságon áll pástra.

– Szeretnék a legjobb nyolc közé kerülni, s úgy gondolom, teljesíthető is ez a magammal szemben támasztott elvárás. Még úgy is, hogy a riválisaim több évvel korábban kezdték a vívást – mesélte Kovács Gergely.

A 17 éves székesfehérvári párbajtőröző egészen 12 éves koráig jégkorongozott, ráadásul a német Bietigheimben. Védőt játszott, de mikor egy kiegészítő úszóedzéshez nem volt kedve, inkább ellátogatott édesapja vívóedzésére. Olyannyira megszerette, hogy a hokibotot pengére váltotta. S a pengés eredményei igazolják döntésének helyességét.

– Az elején nem volt könnyű apával együtt dolgozni – jegyezte meg Geri. – Aztán az idő előrehaladtával megtanultuk különválasztani a családi és a sportkötelékeket. Otthon egyáltalán nem beszélünk a vívásról, a teremben pedig edzőmként tekintek rá.

A nemzetközi porondon is figyelemreméltó eredményeket szállító ifjú párbajtőröző a türelmet tartja legfontosabb elemnek a vívásban, valamint azt is, hogy felkészült legyen. Ezért a versenyeken is előszeretettel figyeli riválisai technikáját, hogy mivel tudná meglepni aztán őket a páston. Jó szokását a közelgő kontinensviadalon is megőrzi.