Kollár Európa-bajnokságra készül

A kadet párbajtőrözők utolsó euró­pai körversenyén szinte a levezetés hangulatában, esélytelenként lépett pástra az Alba Regia Vívó Akadémia kiválósága, Kollár Kincső. Azonban bronz­éremmel a nyakában már azzal szembesült Krakkóban, hogy utazik Olaszországba.

Nem is akárhova, mivel a kadet korosztály Európa-bajnokságán ragadhat pengét Kollár Kincső. Egészen az elődön­tőig menetelt a krakkói európai körversenyen, s csak a végső győztes ukrán lány, Szadova tudta megállítani. A pástról már a magyar válogatott tagjaként lépett le.

– Az edzőm, Kovács László úgy állított fel a pástra, hogy tét nélkül vívok, mondván, ez az évem már elúszott, nem maradt esélyem kiharcolni a válogatottságot – mesélte ­Kollár Kincső a Volán Fehérvár vívótermében, ahol edzéseiket tartják az akadémisták. – Meglepetésként ért, hogy ennyire jól ment. Valószínűleg azért, mert teljesen felszabadultan vívtam.

Krakkóban sok szoros asszót vívott a fehérvári hölgy. Hogy ezeken a párharcokon győztesen tudott ­átlendülni, bizonyára közrejátszott a higgadtság, a felszabadultság.

– Ugyanakkor a pszichológusom is sokat segített az utóbbi időben. Emellett az öttusázókkal közösen tartott edzéseink is jó hatással vannak rám, ott egy tusra megy a viadal, ami szintén arra sarkall, hogy nyernem kell, nincs esélyem javítani.

A verseny végén számolgattak, hogyan is alakulnak a megszerzett pontokkal a ranglistahelyezések, s akkor derült ki, hogy Kollár Kincső 4. ranglista-pozíciójával bekerült a négyfős válogatott keretbe. Az OSC Tata egyesületében vívó fehérvári Büki Lilivel, Szarvas Ritával, valamint a korosztály legjobbjával, Muhari Eszterrel alkotják a válogatott csapatot az Eb-n február 22. és 26. között.

– Célom a 32 közé kerülés, bár nem tudom, mennyire lesz erős a mezőny. Remélem, hogy Foggiában is stresszmentesen tudok majd vívni.

A még csak 17 esztendős vasváris diák, Kollár Kincső nem mindig csak rostéllyal a fején sportolt. Kisgyerekként akrobatikus rock and rollozott, majd néhány évig atletizált. 10 éves volt, mikor váltott, s már hét éve koptatja a vívópástot.

– A 2012-es londoni olimpiát néztem a tévében, amikor Szilá­gyi Áron aranyérmet szerzett. Nagyon megtetszett a sportág lendülete, s eldöntöttem, vívni szeretnék. Igaz, Szilágyi kardvívó, de mivel Fehérváron csak párbajtőr-egyesület van, ez lett az én fegyvernemem.

A párbajtőröző hölgyek között is akad példaképnek beillő olimpiai bajnok. Rio aranyérmese, Szász Emese még mindig versenyez, Kollár Kincső is vívott már ellene.

– Nagyon izgultam, úgy álltam fel ellene, hogy leg­alább egy tust tudjak neki adni, végül 15-4-re kikaptam.

Kincső még nem álmodik az öt karikával, viszont azt már tudja, hogy korosztályos világbajnokságon is szeretne párbajtőrt forgatni. Majd később a felnőttek között is nemzetközi porondra vágyik, Európa-bajnokságon, és világkupákon bizonyítana. FB