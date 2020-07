Kölcsönben folytatja Zalaegerszegen Polster Attila

Egy évre kölcsönbe kerül a Zalakerámia ZTE kosárlabda-együtteséhez az Alba Fehérvár 19 éves bedobója, az egykori válogatott center, Polster Péter fia, Attila.

A korosztályos válogatottakban rendszeresen szerephez jutó, 201 centiméterre nőtt sportoló három éve, 2017 nyarán került Zalából Fehérvárra, a korosztályos gárdák alapemberének számított. Korábbi klubja – egyben édesapja, a tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori center nevelőegyesülete – invitálására mondott igent, a több játéklehetőség reményében. Június 20-án költözött haza, azóta egyedül, valamint az egerszegiek erőnléti edzőjének, Hencz Gábornak az iránymutatása alapján készül. A ZTE felnőtt gárdája augusztus 3-án, hétfőn kezdi meg a tréningeket, Polster elmondása szerint a nyári munkának hála, jó állapotban várja az első gyakorlást.

– Három éve kerültem Fehérvárra, ami jó döntés volt, sokat fejlődtem az itt töltött időszakban. Apukám korábbi egerszegi, majd fehérvári edzője, Farkas Sándor, valamint Matus Gábor és Peresztegi Nagy Ákos is döntő érdemeket szerzett abban, hogy a koronázóvárosba kerültem. Akkor úgy éreztem, a fejlődésem érdekében váltanom kell. Ugyanezt érzem most is, ezért tértem vissza a ZTE-hez. Az Alba korosztályos csapataiban Pethő Ákos volt a vezetőedzőm, neki köszönhetem a legtöbbet. Bajnoki címet nyertünk az U18-as csapattal, ez pályafutásom eddigi legnagyobb sikere.

A válogatottakban is számítottak rá, tagja volt az U16-os, majd a macedóniai Szkopjéban Divízió B-s Eb-n pályára lépő válogatottnak.

Az Alba felnőtt együttesében kétszer kapott bizalmat, 2018 októberében, a Szeged elleni hazai győzelem során mutatkozott be, a folytatásban még egyszer jutott szóhoz, másfél esztendeje.

– Úgy gondolom, a ZTE-ben több lehetőségem lesz a bizonyításra, valamint fontos volt, hogy nem kerülök idegenek közé. Anno Simó Ákossal játszottam együtt az utánpótlásban, most ismét együtt kosarazunk. A két klub hosszas tárgyalások után egyéves kölcsönben állapodott meg, jövő nyáron visszatérünk a dologra. Magasbedobóként számítanak rám, úgy gondolom, a Fejérben töltött évek során főként a kinti dobások tekintetében fejlődtem, azzal tisztában vagyok, hogy fizikálisan fel kell érnem az NB I. szintjét, a fehérváriaknál vívott két, NB I-es meccsem megelőlegezett bizalom volt, 18 esztendősen.

Az új szezontól életbe lépő fiatalszabály – egy 23 éven aluli játékosnak az alapszakasz meccsein pályán kell lennie az első félidőben – kimondottan kedvez a 19 esztendős kosarasnak. Új csapata játék­erejéről és céljairól egyelőre nem szeretne beszélni.