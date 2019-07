Kohász-siker az elsőn

Lejátszotta első nyári felkészülési mérkőzését az Alba Fehérvár női kézilabdacsapata, a vendég megyei rivális dunaújvárosiak két győztes találkozó után érkeztek a koronázóvárosba.

Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA 28-30 (14-13)

Székesfehérvár, Köfém Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Szőllősi D., Szőllősi P.

Alba Fehérvár: ATTINGRÉ – Zazai 6 (2), Sztankovics, WALFISCH 6, MENDY 8, Temes 1, PELCZÉDER 4. Csere: Mistina (kapus), Rózsás 1, Szarka 1, Piller 1, Hudra, Boldizsár. Vezetőedző: Deli Rita.

Dunaújvárosi Kohász KA: CSAPÓ – Mihály 3, FERENCZY 4, Bouti 1, Cavlovic, Triscsuk 3, Kazai 1. Csere: Stojak (kapus) SZEKERCZÉS 6 (3), SZALAI 6, Braun 3, Sirián 3, Nick.

Vezetőedző: György László.

Eredmény alakulása: 12. perc: 5-3, 17. p.: 8-6, 23. p.: 11-10, 28. p.: 13-13, 35. p.: 16-17, 41. p.: 19-21, 47. p.: 21-25, 53. p.: 25-26, 58. p.: 27-29.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/3

Az augusztus végi bajnoki rajtra készülő felek közül a fehérváriak kilenc új igazolásából Armelle Antigré, Gerháth Kincső, Töpfner Alexandra, Sabrina Zazai és Walfisch Mercédesz állt Deli Rita rendelkezésére, míg újvárosi részről Zelena Stojakra, Itana Cavlovicra és a visszatérő Triscsuk Krisztinára számíthatott a szakmai stáb.

Az első nyolc és fél perc egyértelműen a kapusokról szólt: Attingré nevét hamar megtanulják Fehérváron, a francia egy kapott találat mellett hatszor is hárítani tudott, míg a másik oldalon Csapó Kyra a bravúrjai mellett a mezőnyből többször is hibázó Zazai hetesét is hatástalanította. Ezt követően sem romlott a hálóőrök formája, ám a mezőnyjátékosok kezdtek magukra találni. Zazai második büntetőjét már bevágta, amit hatalmas csatakiáltással nyugtázott, a jó formát mutató Ferenczy üres kapus találattal azonban egalizált.

A második félidőt a vendégek kapták el jobban, néggyel meg is léptek a fekete mezesek. A folytatásban hiába fordított a Claudine Mendy vezette székesfehérvári alakulat, a hajrában jobban koncentráló Kohász örülhetett.

Walfisch jó százalékkal használta ki a helyzeteit, Attingré bravúrt bravúrra halmozott, a két hetest rontó Zazai góljai mellett sok lövést rontott. A Kohásznál Triscsuk átlagos teljesítménnyel rukkolt elő, a montenegrói Cavlovic erejét felőrölte a hazai belső védőkkel történő birkózás, de a horvát Stojaknak sem ez volt élete legjobb mérkőzése.