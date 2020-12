Knezevic bombagólt lőtt, a Vidi egyenlített a rangadón

Két ellentétes játékrészt hozott a megyei rangadó. Az első félidőben a Vidi meddő támadásaira bombagóllal válaszolt a PAFC, majd a fordulás után feltámadt a Vidi, egyenlített, ám a győzelmet emberhátrányban sem sikerült kicsikarnia. Mindkét csapat a helyén maradt, a második, illetve a harmadik pozícióban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Fordított helyzet állt elő a Puskás Akadémia legutóbbi fehérvári látogatásához képest. Az akkor koronavírus-fertőzésekkel sújtott felcsútiak hiányzó nélkül vághattak neki a találkozónak, míg a házigazdáknál Márton Gábor a hosszú távon kieső Kovácsik Ádám, Kovács István és Evandro mellett a pénteken kérdéses PCR-tesztet produkáló Nego Loicra sem számíthatott. Nemanja Nikolics és Boban Nikolov már negatív koronavírusteszttel rendelkezett, ők a kispadra kerültek. Az eddig 27 percet a pályán töltő Nyári Patrik pedig a kezdőben találta magát. Hornyák Zsolt a „győztes csapaton ne változtass” szólamnak megfelelően ugyanazt a társaságot vetette be, mint az Újpest legyőzése alkalmával. A Vidiben nem maradt benne a Budafok legyőzésekor tapasztalt lendület, az első félidőben bár szövögette a támadásokat, érdemi veszélyt nem tudott kialakítani a PAFC kapuja előtt.

Nem tudott élni a Vidi az emberelőny adta lehetőséggel

Az állandóságot ebből a szempontból Josip Knezevic képviselte! A horvát középpályás szeptemberben még csak egy félidőt játszhatott, és erőnlét ide, erőnlét oda, egyenlítő gólt szerzett. Ezúttal viszont parádés vezető találatot! 25 méterről varrta be a jobb felső sarokba a labdát, 0-1. A jól játszó vendégek kis híján kétgólos előnnyel mehettek szünetre, a 44. percben Emil Rockovnak kellett nyújtóznia Mance lövésénél.

A fordulás után fokozta a pressziót a Vidi. A támadásokat frissítendő Géresi Krisztián és Bolla Bendegúz is beszállt a padról, ezzel együtt pedig némileg a csapat szerkezete is megváltozott. Nem hiába! Nagyjából egy órányi játék után betalált a Vidi. Houri remek kiugratását követően Funsho Bamgboye lőtte ki nyolc méterről a jobb alsó sarkot, 1-1. Fokozódott a házigazdák lendülete: nem sokkal később Bolla cikázott be a védők gyűrűjében a tizenhatoson belülre, majd fölé lőtt. Nikolics pedig pályára lépését követően rögtön betalálhatott volna, de Géresi centerezése elszáguldott előtte. Vajon ez lesz a győzelem kulcsa? A kérdés joggal vetődhetett fel a Fehérvár-szurkolókban, amikor a meccs hajrájra kanyarodva Antonio Mance könyöklés miatt megkapta második sárga lapját, tíz emberre fogyatkozott a PAFC. Furcsa, de a felcsútiak is megfogalmazták ezt a gondolatot, mert veszélyesebben folytatták.

Ám maradt az 1-1 és a pont­osztozkodás a megyei rangadón. Mivel a Kisvárda csak ikszelt az Újpesttel a PAFC maradt a tabella harmadik helyén, a Vidi továbbra is a második a bajnokságban.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Puskás Akadémia 1-1 (0-1) MOL Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött. Vezette: Bogár (Bornemissza, Farkas B., Iványi, Káprály).

MOL Fehérvár: Rockov – Rus (Bolla 54.), Musliu (Fiola 72.), Stopira – Alef, Nyári (Géresi 54.) – Funsho, Houri, Hangya – Zivzivadze (Nikolics 67.), Petrjak. Vezetőedző: Márton Gábor.

PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Plsek – Slagveer, Knezevic (Van Nieff 65.), Baluta (Nunes 82.), Kiss. T. (Deutsch 86.) – Mance. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Bamgboye (59.), ill. Knezevic (19.)

Sárga lap: Fiola (90.), ill. Mance (3.), Baluta (50.), Plsek (60.), Nagy (68.)

Piros lap: Mance (79.)