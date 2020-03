Kiváló helyzetkihasználásának köszönhetően jutott tovább a Vidi

A labdarúgó-magyarkupa negyeddöntőjéből 5-2-es összesítéssel továbbjutó Mol Fehérvár FC sikeresen kijavította az odavágó hibáit, és magabiztosan várhatja a Mezőkövesd elleni elődöntőbeli párharcot.

2-0-s zalaegerszegi előnyről várhatták a hazai visszavágót Joan Carillo fiai, a piros-kékek viszont már a 26. percre kiegyenlítették a párharcot, végül pedig 5-0-s győzelemmel léptek tovább. Armin Hodzic duplázni tudott, mellette Funsho Bamgboye, Lyes Houri, valamint Nikolics Nemanja volt az, aki megzörgette az egerszegi hálót.

– Az eredmény miatt sokan azt hihetik, hogy sima mérkőzésről volt szó, pedig erről szó sem volt, ugyanúgy kemény munkát kellett a meccsbe tenni, mint bármikor máskor – nyilatkozta Nikolics Nemanja a klub honlapjának. – Természetesen nem egyszerű kétgólos hátrányból kezdeni egy visszavágót, de mindenképpen ki akartuk javítani a hibákat, és bizonyítani, hogy az csak egy rossz nap eredménye volt. Nagyon sokat készültünk erre a visszavágóra, videóztunk, elemeztünk, valamint jól jött a Puskás Akadémia elleni hét végi bajnoki is, ahol megmutattuk, tudunk négy gólt szerezni egy félidő alatt, ami nagymértékben növelte az önbizalmunkat. Szintén pozitívum volt, hogy az első fél­idő (3-0) után sem álltunk le, ugyanúgy mentünk tovább, és sikerült is további gólokat lőni. Nagyon fontos, hogy bár nem minden mérkőzésen fogunk négy-öt gólt szerezni, de ez a fajta lelkesedés és szenvedély kell majd ahhoz, hogy bárki ellen sikeresek tudjunk lenni, valamint olyan futballt játsszunk, amire a szurkolóink is büszkék lehetnek.

– Gratulálok a játékosoknak a győzelemhez. Nagyon jól játszottak, megérdemelték a továbbjutást – nyilatkozta Joan Carillo vezetőedző a mérkőzést követően. – Köszönjük a szurkolóknak is a remek hangulatot, amelyet teremtettek. Tudtuk, hogy nehéz találkozó áll előttünk, tudtuk, hogy nem szabad egyet sem hibázni, mert utána már minimum négy gólt kell szereznünk ahhoz, hogy továbbjuthassunk. Hátul végig nagyon jól koncentráltunk, elöl pedig jó megoldásokat választottunk. A csapat sokat dolgozott a továbbjutásért, ennek pedig meg is lett az eredménye. Az első mérkőzéshez képest az volt a különbség, hogy most az első két helyzetből kettőt értékesítettünk. Zalaegerszegen is megvoltak a lehetőségek, főleg az első félidőben, de sok volt a technikai hiba, nem jöttek a gólok, a ZTE pedig szerzett kettőt. Ma minden máshogy alakult, érthetően ezután könnyebb dolgunk volt.

Mint ismert, az Magyar Labdarúgó-szövetség döntése értelmében az elkövetkező bajnoki mérkőzéseket, így a szombati, DVTK ellenit is zárt kapuk mögött rendezik meg, így senki se induljon el a találkozóra!