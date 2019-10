Kiütötte a DAB a Vasast

Hétgólos győzelmet arattak a Dunaújvárosi Acélbikák a Schiller-Vasas felett a jégkorong Erste Liga soros fordulójában, s ezzel javítottak az előző heti fiaskójuk után.

Már az első percben vezettek a Bikák, Somogyi Balázst hozta Mazurek kihagyhatatlan helyzetbe, 0-1, majd Baker duplázta meg ezt az előnyt Turcotte passzát követően, 0-2.

A második etapban sem lassítottak a bizonyítani vágyó Duna mentiek: Németh Balázs két gólt is hintett 6 percen belül, majd Silló Arnold és Mazurek is betalált, ekkor már 0-6 volt az eredményjelzőn.

A záró felvonás már csak formalitásnak ígérkezett, Azari Zsolt 3 perccel a vége előtt azért még megszerezte a hetediket is, majd érkezett a Vasas szépítő találata Szlama Dániel révén. A kegyelemdöfést Hugo Turcotte adta meg a hazaiaknak, 20 másodperccel a lefújás előtt a utolsó, nyolcadik gólt is berámolta a piros-kékek hálójába, 1-8. Ezzel javítottak az UTE elleni vereség után, s továbbra is a tabella 3. helyén áll Miroslav Ihancak gárdája.

Vezető képünk illusztráció!