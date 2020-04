Kiútkeresés felfelé

A Kiskút Tenisz Klub 22 esztendős versenyzője, Bondár Anna nehéz időszakot zárna le, és térne vissza korábbi sikereihez.

A magyar női teniszválogatottba is rendre meghívót kapó Bondár a világranglista 177. helyén is állt 2019 júniusában, mostanra viszont a 279. helyig csúszott vissza. A fehérvári teniszklub egyik legnagyobb erőssége nemcsak reméli, hogy maga mögött tudja hagyni fél éve húzódó negatív szériáját, hanem keményen meg is dolgozik ezért.

Tartalmas szezont zárt tavaly, illetve idén is sűrű versenyprogram alapján készült. Hogyan értékeli az elmúlt idő­szakot?

– A tavalyi évem felemásra sikerült, nagyon jó kezdés után a második fele már nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Tavasszal két 25 ezer dollár összdíjazású versenyen játszottam Floridában, az egyiket megnyertem, a másikon a döntőben kaptam ki. Ez nagy önbizalmat és löketet adott, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Fed-kupán a válogatott színeiben meg­szerezzem életem első győzelmét top 100-as (világranglista-­helyezés alapján – a szerk.) versenyző ellen, majd egy nagyon emlékezetes mérkőzést játszottam a hazai közönség előtt teniszező Johanna Kontával, ahol a döntő szettben 7-6-ra tudott csak győzni végül. Ezt követően is volt pár kiemelkedő eredmény, de ahogy az várható volt, ez a jó sorozat megszakadt, a hullámvölgyből pedig nem sikerült megtalálni a kiutat. Az év eleji jó teljesítményemnek köszönhetően játszhattam Grand Slam-versenyek selejtezőiben, így idén először szerepeltem a felnőtt Australian Open mezőnyében, ezekből pedig rengeteget tanultam. Edzőváltáson is túlestem ta­valy októberben, azonban nem működött a váltás, úgyhogy jelenleg próbaidőszakot töltök egy külföldi trénerrel.

Mi okozhatta az őszi visszaesést, min kellene javítani a siker érdekében?

– Nem tudnék kifejezetten egy játékelemet kiemelni, aminek a javításával rögtön újra nyerni tudnék. A hullámvölgyben kisebb lett az önbizalmam, magabiztosság nélkül pedig becsúsztak olyan vereségek, amelyeknek nem kellett volna, ez pedig tovább mélyítette a spirált.

Hogyan tudja formában tar­tani magát a mostani helyzetben?

– Brazíliában voltam versenyen, amikor bejelentették, hogy a további tornákat törlik, hazaérkezésem után pedig két hétig nem mentem sehova. Otthon mozogtam, amit tudtam, majd a két hét letelte után a Nemzeti Edzésközpontba kezdtem el járni, amit a válogatott játékosok számára nyitva tartanak – amellett hogy a kétméteres távolságot kötelező tartani, és egy edző egy játékossal lehet csak a pályán. Furcsa volt, hogy két és fél hétig nem fogtam ütőt, hiszen normális körülmények között ilyen nem fordulna elő, de pár edzés után sikerült visszalendülni. Vannak országok, ahol a helyzet súlyossága miatt a sportolók sem mehetnek ki, így edzésre sem, ezért hozzájuk képest előnyösebb helyzetben vagyunk.

Versenyek hiányában a szabadidőből több lett, mit csinál, hogyha éppen nem edzésen van?

– Főleg az első két hét volt nehéz, de most, hogy legalább néha edzésekre el tudok menni, már gyorsabban telnek a napok… Sokat olvastam az elmúlt időszakban, jógáztam, filmet néztem, és elkezdtem sütni-főzni – aránylag jól is sikerültek. Igyekszem hasznosan eltölteni az időt, és minél jobban felkészülni a vírus utáni versenyprogramra.