Kiütéses Vidi-diadal

Három pontért futott a gyepre a Szusza Ferenc Stadionban a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 17. fordulójában. Nem okozott csalódást a Vidi, simán nyert.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kovács Zoltán, a MOL Fehérvár FC sportigazgatója egyértelmű ultimátumot adott a felkészülés kezdete előtt: az a játékos, aki úgy gondolja, hogy nem fogható be az akkor még 12 pontos előnyben lévő Ferencvárost, veheti a sátorfáját. Mindenki maradt – csak Boban Nikolov igazolt az olasz másodosztályú Leccébe –, a Fradi pedig máris közelebb engedte a Vidit. Pótolt meccsen a DVTK-tól kapott ki a hét közepén a listavezető, a szombati játéknapon pedig a Puskás vendégeként csak egy ponttal gazdagodott. Vagyis a piros-kékek előtt ott volt a lehetőség a zárkózásra. Ehhez le kellett győzni az Újpest FC-t.

A semmiből szerzett vezetést a Vidi. Többnyire az újpestiek próbálkoztak támadásépítéssel, igaz, zömében csak bedobásokig jutottak. A hetedik percben azonban Zivzivadze ugratta ki a leshatárról meginduló Funsho Bamgboyét, aki szépen fedezte a labdát, s 12 méterről jobb külsővel lőtte a labdát Banai lábai között a hálóba, 0-1. Gyorsan válaszolhatott volna az Újpest, Junior Tallo azonban pattogós labdát centerezett Perosevic elé, a horvát nem is tudta a labdát a kapuba pofozni. A lilák szerették volna megzavarni a fehérváriakat már a középpályán, de ha labdát is szereztek, nem igazán tudtak meglódulni. Nem úgy a Vidi. A 20. percben Lyes Houri váltott ritmust, rávezette a labdát az Újpest védelmére, majd álomszép passzt adott a balján betörő Zivzivadzénak. A grúz csatár jobblábas lövése lepattant Banairól, a lasztira Funsho Bamgboye startolt rá, az ő lövése is elakadt a fekvő kapusban, de szerencséjére Antonovról újra elé került a játékszer, amit közvetlen közelről guríthatott a kapuba a nigériai támadó, 0-2. Mintha az Újpest kedvét vesztette volna, ha labdát birtokolt is, rettentő gyorsan eladta azt, borzasztó pontatlanság jellemezte a hazaiak futballját. A 34. percben Antonov unta meg társai tehetetlenségét, s szólóra indult, több fehérvári között is áthámozta magát, lövésig azonban nem jutott. A félidő hajrájában Budu Zivzivadze el is dönthette volna a párharcot. Alef ugratta ki a grúzt, aki aztán szédítő hintába ültette Pauljevicet, de jobbos lövése centikkel elkerülte a jobb kapufát.

Fordulás után először a Vidi kapusának, Emil Rockovnak volt dolga, Perosevic távoli rakétája találta mellbe a szerb válogatottat. Banainak nem volt ekkora szerencséje az 55. percben. A felpasszolt labdát Zivzivadze szép mozdulattal tette ki Hangyának, aki egyből a nagy elánnal játszó, és eddigi legjobbját nyújtó Bamgboyét futtatta. Jó volt a centerezés, Budu Zivzivadze 10 méteres lövését még védte az újpesti portás, de 5 méterről kanalazott ismétlése már utat talált a hálóba, 0-3. S ezzel meg is lőtte a Vidi a két gárda bajnoki gólátlagát. Amit a csereként beállt Ivan Petrjak javított első labdaérintéséből. A 60. minutumban egy kontra közben Zivzivadze álomszerű mélységi passzal indította az ukránt, aki 16 méterről jobbal lőtte a jobb alsóba, 0-4. Az utolsó 25 percre szóhoz jutott az immár újra 17-es számmal futballozó Nikolics Nemanja, s bemutatkozhatott a 22 esztendős, télen a Hertha II-től igazolt Dárdai Pál is. Egyik közülük gólnak is örülhetett, a 82. minutumban Petrjak köszönt szépen egy ajándéklabdát, Nikolicshoz továbbított, aki 11 méterről helyezett a hálóba, 0-5. A hosszabbítás perceiben a korábbi válogatott és szövetségi kapitány fia is kapura lőhetett, de jócskán fölé durrantott.

A Vidi simán, remekül futballozva, tekintélyt parancsoló rajtot vett tavasszal.