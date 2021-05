Kiütéses győzelemmel ezüstérmes a Puskás Akadémia!

Simán hozta a kötelezőt, ezzel története legnagyobb sikerét érte el a Puskás Akadémia, amely ezüstérmet szerzett a labdarúgó NBI.-ben.

Felcsúton nemcsak a remek futballidő, hanem a lelátóra visszatérő szurkolók és a klub történelmének legnagyobb sikerének lehetősége is adott volt a fiesztához. A képet árnyalta, hogy sérülés miatt a bő Európa-bajnoki keretbe is bekerülő Tóth Balázs sérülés, Kiss Tamás pedig eltiltás miatt nem lehetett ott a pályán. Viszont visszatért Szolnoki Roland! Borítékolható volt, hogy a biztos kieső Budafok csak statiszta szerepet tölt majd be. Kezdetben a fővárosi szurkolók még bíztak a helytállásban, de erre hamar rácáfolt Nagy Zsolt, aki már a 8. percben megszerezte a vezetést. Az első negyed órában Josip Knezevic pazar góllal növelte kettőre az előnyt, majd egy szöglet után Nagy ismét betalált, 3-0. Ami hetek óta nem sikerült azt 16 perc alatt sikerre vitte a PAFC. A következő gólt is végigmozizta a BMTE, a lendületes, tetszetős támadások egyike után Slagveer volt eredményes, és még mindig csak 34 perc telt el a meccsből, 4-0. Nagy Zsoltnak a mesterhármasra is volt sansza a szünet előtt.

Sőt, a félidő után is, akár négyet-ötöt is vághatott volna. A hazai lendület alábbhagyott, a vendégek igyekeztek nem nagyobb zakót kapni. Így is kaptak egy ötöst, miután a válogatott keretbe meghívást kapott Spandler Csaba a 73. percben a jobb alsó sarokba bólintotta a labdát, 5-0. A Puskás a 78 pontos bajnok, az FTC mögött 58 egységgel végzett a második helyen, két ponttal megelőzve a Vidit.

– A fiúk érezték, hogy nincs már esély a javításra, fontos volt a rutinosabb játékosok szerepe a mai mérkőzésen. Óriási lépéseket tettünk két év alatt – emelte ki Hornyák Zsolt vezetőedző. Az ezüstérmek átadását az Armageddon című film betétdala kísérte, emlékezzünk csak vissza milyen apokaliptikus öltözői állapotokból csinált sikersztorit (újra) Hornyák Zsolt. Hősköltemény, akárcsak a dal ihlette mozi.