Kiütéses Fradi-siker a Mol Vidi ellen

A női labdarúgó Magyar Kupa negyedik körében az élvonal listavezetője, a Ferencváros látogatott a MOL Vidi FC otthonába. Nem született nagy meglepetés, a zöld-fehérek nagy arányban ütötték ki a hazaiakat.

MOL Vidi FC– Ferencváros 0-6 (0-3)

A kellemetlen időjárás ellenére is szép számú, 120 fős közönség gyűlt össze vasárnap délután a nem éppen megszokott Vidi–Fradi csatára. A hölgyek között ugyan most találkoztak először tétmeccsen a felek, a párharc presztízse így is megvolt. Nagy tempóban kezdtek a vendégek, és az igyekezet hamar góllá érett.

A 21. percben Csiki talált be, 0-1. Rá két percre jött a meccs első hazai lövése Pasker révén. Az FTC nagyon gyorsan és pontosan járatta végig a labdát, a vendéglátók nehezen bírták a tempót. A 37. percben Kocsán hatalmas bombájával nőtt kettőre az előny, 0-2. Életveszélyesek voltak a fővárosi szögletek. A 42. percben is egy jobb oldali sarokrúgást követően talált be Poljak, 0-3.

A szünet után sem változott a játék képe. Az 56. percben Csiki sarokkal készített elő Poljaknak, aki hatalmas gólt lőtt a kapu jobb oldalába, 0-4. A félidő derekán a hazai kapus, Kollár Panna brillírozott. Ám a 71. percben Fenyvesi helyzeténél már tehetetlen volt, 0-5. A végeredményt a 79. percben Poljak állította be, aki ezzel mesterhármast jegyzett, 0-6.

Kijött a két csapat közti osztálykülönbség. Dörnyei Balázs lányai könnyedén jutottak a legjobb nyolc közé.

