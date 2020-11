Kitettek magukért a Fejér megyei karatésok

Kitett magáért a szezon második és egyben utolsó kyokushin karate versenyén a Fehérvár Karate Akadémia, a Móri SE és a Vértesi Tömegsport Egyesület közös csapata. A váci megmérettetésen az egység minden versenyzője éremmel zárt

A Kajdi István, Kreitl Péter, Dezső Kata összetételű edzői csapat méltán lehet büszke tanítványaikra, már csak azért is, mert a népes létszám rendkívüli elismerést is eredményezett: a fejér megyeiek elnyerték a verseny legnagyobb csapatának felajánlott különdíjat is.

És persze tizenhat érmet! Mayer Eszter nem tudott formagyakorlatban dobogóra kerülni, de Reichert Jázmin javított a csapat mérlegén, mivel a formagyakorlatban megszerzett ezüstérme után küzdelemben minden ellenfelét legyőzve a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Szintén verhetetlennek bizonyult Nagy Daniella, aki a Jázmin alatti súlycsoportban nyert aranyérmet.

A nap hőse azonban az a Fekete Gergely volt, aki a Móri SE versenyzőjeként tavasszal ezüstérmet szerzett élete első felnőtt magyar bajnokságán. Az immár első danos karatékának Vácon csak egy ellenféllel volt lehetősége megverekednie, de riválisa kivételes hazai és nemzetközi versenyrutinja, eredményei felértékelték a mérkőzést. Kemény, kiegyenlített, több hosszabbításon át tartó harc zajlott, mivel a túlórák után a súlykülönbség sem döntött, még egy utolsó hosszabbítás következett. Ezután a bírók Gergőt 4:1 arányú pontozással látták jobbnak ellenfelénél. Ezzel a fontos győzelemmel Fekete Gergelynek újabb komoly ellenfél „skalpját” sikerült az övére tűznie.

A csapat valamennyi tagja meggyőző teljesítményt nyújtott, némelyikük erőn felül teljesített, hat arany-, öt ezüst-, és öt bronzérmet szereztek.

Az IFK vezető fejér megyei mesterei Mátó Katalin, Bőke Béla és Márkus Zsolt versenybíróként vettek működtek közre.

– Talán tavasszal már megrendezésre kerülnek a hazai és nemzetközi versenyek. Addig karatékáink idejének java részét edzőtábor és a decemberi övvizsgára való felkészülés fogja kitölteni – mondta Bőke Béla a Fehérvár Karate Akadémia elnöke.