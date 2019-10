Kisvárdára utazik a 3 pontért a PAFC

A Puskás Akadémia csapatát fogadja vendégül a Várkerti Stadion gyepén a tabella 5. helyén álló Kisvárda a labdarúgó NB I. 10. fordulójában – s nem lehet más célja a hazaiaknak, mint a felzárkózás.

Jelen pillanatban az idei kiírás leghosszabb, 6 meccses aktív veretlenségi szériájával rendelkeznek a 4. helyen álló vendég felcsútiak, kirobbanó formában várják tehát a találkozót, s emiatt fájhat is a Dajka Lászlónak.

Bár igaz, kezd visszatalálni a piros mezes hazai alakulat a jó irányba – ezt alátámasztja a Zalaegerszeg elleni iksz, majd utána a Kaposvár otthonában elért 2 gólos győzelem – ám előtte a három nagy csapat ellen (MOL Fehérvár, a Ferencváros és a Mezőkövesd) pont nélkül távoztak a szabolcsiak. Létkérdés tehát, hogy a liga legjobb formájában lévő Vál-völgyiek mennyire tudják ráerőszakolni akaratukat Tischlerékre.

Úgy néz ki, nemigen találni most fogást rajtuk: mindegy, hogy idegenben ők szerzik meg a vezetést (pl. DVSC elleni győzelem: 1-2; UTE elleni győzelem: 1-3), vagy otthoni környezetben kell hátrányban futballozniuk (pl. Ferencváros elleni győzelem: 4-1; Paks elleni győzelem: 4-2), lényegében bármely szituációból képesek a legjobb döntéseket meghozni.

Hornyák Zsolt tanítványai közül talán a horvát Hajduk Split csapatától kölcsönben játszó, többször már a válogatottságig is eljutó Gyurcsó Ádám mondható a csapat motorjának: a 28 éves szélső 4 gólnál jár már az idei kiírásban, csakúgy, mint a cseh David Vaněček – ő is hasznos láncszeme a 4-1-4-1-es támadó felállást alkalmazó Hornyák-keretben. A kék-sárgák formája tehát mindent elsöprő fölényt mutat, amit más is alátámaszt: az első osztály gárdáinak statisztikáit a lőtt és kapott gólok különbségére leszűkítve feltűnik, hogy a fejér megyeiek bizony igencsak jól állnak – a listavezető MOL Fehérvár FC után rögvest a Puskás Akadémia áll (előbbi mellett +13 áll, míg utóbbinál ez +7).

17 órakor tehát minden kiderül – ha a forduló rangadóján, a MOL Fehérvár FC–Ferencvárosi TC mérkőzésen nem bírnának egymással a felek, s a Mezőkövesd sem tudna túljárni a debreceniek eszén, akkor egy esetleges győzelemmel akár a tabella második helyéig repülhetnek Gyurcsóék. S abban az esetben elmondhatnánk, hogy Fejér megye uralja a magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságot.