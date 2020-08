Kiss Balázs és Hajdu lapátolták az érmeket

A Dunaferr SE kenusai több távon is érmekért küzdöttek a kajak-kenu felnőtt országos bajnokságon.

Szolnokon kellemes melegben, ideális szélviszonyok mellett versenyeznek a gyorsasági kajak-kenu sport honi legjobbjai, akik az idei első hivatalos versenyen a magyar bajnokság presztízse mellett egyéb célokért is lapátolnak. Az ob-n indulási jogot lehet szerezni a szeptemberi, hazai rendezésű világkupára is.

A Dunaferr SE színeiben többen is érmes reményekkel szálltak hajóba. Vajda Attila a 2008-as pekingi ötkarikás játékokon aranyérmet szerzett, 37 esztendős kenus. A három éve már edzőként dolgozó, azonban a vízre ismét visszacsábuló olimpiai bajnok ugyan nem tört mindenáron bajnoki címre, de több számban is elindult. C–1 1000 méteren bitangerős előfutamba került, bravúr lenne tőle a döntőbe jutás. Azonban C–2 1000 méteren a nála húsz évvel fiatalabb unokaöccsével, Papp Lászlóval térdelt egy hajóba, döntőztek is, és végül a hatodik helyen zártak.

Ugyanebben a számban lett második a Dunaferr válogatottja, Hajdu Jonatán újpesti párjával, Fekete Ádámmal. Harmadikként lökte a hajót a célba a szintén dunaferres Slihoczki Ádám, mégpedig Sáfrán Mátyással (KSI). Kiss Balázs (Dunaferr), Bakó Tamással (KSI) lett negyedik. Ötödik helyen végzett a színtiszta Dunaferr-duó, Bucsi Bence és Kovács Máté. Az országos bajnokság első napján a C–4 1000 méteres egység szállította a legszebb Fejér megyei eredményt: a Dunaferr SE Kiss Balázs, Slihoczki Ádám, Bucsi Bence, Kovács Máté összeállításban utasította maga mögé a mezőnyt.

A viadal második napján C–1 500 méteren a Dunaferr három zászlóvivő kenusa is sikerrel vette az előfutamokat, s döntőbe jutott. Slihoczki Ádám másodikként, Hajdu Jonatán és Kiss Balázs futamát megnyerve kvalifikálta magát a fináléra. Ahol aztán, ahogy azt várni lehetett, nagy csatát vívtak egymással az újvárosiak. Kiss Balázs és Hajdu Jonatán elléptek a mezőnytől, s viaskodásukból az egy évvel idősebb Kiss került ki győztesen. Mindössze 3 tizeddel lapátolta előbb a hajót a célba, mint 24 éves klubtársa. Slihoczki Ádám a hetedik helyen zárta az 500-as szólót. Hajdu Jonatán a párosok 500 méteres számában vigasztalódott. Az újpesti Fekete Ádámmal lett országos bajnok, Slihoczki Kocsis Ádámmal (Szeged) lett hatodik, míg a Bucsi Bence, Kovács Máté András alkotta Dunaferr-duó hetedikként futott be.

Női C–2 500 méteren Kulcsár Dorina (Dunaferr), Bonyai Regina (Baja) páros hetedik lett.

Az országos bajnokság szerdán zárul. A kajakosok és a kenusok is 200, 1000 és 5000 méteres távokon szállnak vízre. Reggel előfutamokat rendeznek Szolnokon, majd 10 órától döntők szerepelnek a programban.