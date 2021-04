Kismarty-Lechner Gábor remekül kezdett

A WTCR-korszakot lezárta, azonban a versenyezést nem adta fel. S ha már újra autóba ül Kismarty-Lechner Gábor, akkor dobogóra tör.

A hétvégén a Hungaroringen rendezték a túraautók országos bajnokságának nyitófutamát Sprint és Endurance kategóriában. Az előző szezont a WTCR, azaz a túraautók királykategóriájában töltő székesfehérvári Kismarty-Lechner Gábor remekül kezdte az idényt.

– Nagyon nehéz körülmények fogadtak minket, csütörtökön havas eső esett, de mivel a hétvégére száraz időt jósoltak, úgy döntöttem, hogy a szabadedzéseket kihagyom. Péntek reggel ültem először autóba, a szabadedzés után azonnal a sprintfutam időmérője következett – tekintett vissza az idénynyitóra a Zengő Motorsport pilótája, Kismarty-Lechner Gábor. – Alig lehetett tapadást csiholni az abroncsokba, annyira hideg volt az aszfalt. Végül sikerült összeraknom egy elég jó kört, így a kategóriám első helyéről vághattam neki a versenynek. Az első körben hibáztam egyet, az Alesi-kanyarban elúszott kicsit az autó, korrigálnom kellett, el is hagytam a pályát, meg is előzött a szerb riválisom, Nemanja Milovanovics. Üldözni kezdtem, majd az ötödik körben visszaelőztem. Meg tudtam aztán lépni a mezőnytől. A szombati időmérőn is nagyon hideg volt az időjárás, de a felgumizott pálya már nagyobb tapadást biztosított. Ezt az időmérőt is nyertem, s az első helyről tudtam rajtolni a második sprintfutamban. Az első kanyarban négyen is összeértünk, s Milovanovics megint el tudott húzni. Lemásoltuk az első futamot, üldözőbe vettem, majd visszaelőztem, s csak arra kellett koncentrálnom, hogy hiba nélkül be tudjam fejezni a versenyt. Két futamgyőzelemmel kezdtük a FIA CEZ értékelést, amiért nagyon hálás vagyok a csapatnak, szuper autót rakott össze nekem.

A Cupra ugyanaz, mint amilyennel két éve is versenyzett Kismarty-Lechner Gábor. Szekvenciális váltós TCR-autó, amit kiválóan felkészítettek, mert minden etapban gyorsulni tudtak önmagukhoz képest a 25 perc + 1 körön át tartó Sprint-futamokon.

Az egyórás Endurance-versenyen az eddigi gyakorlattól eltérően most egyedül markolta a volánt Kismarty-Lechner, azaz, nem váltott egy csapattárs pilótával. Nem sikerült jól az időmérője, a negyedik helyről indult, de a rajtnál rögtön előzött kettőt. A második helyen autózott végig úgy, hogy az utolsó körben megsérült a jobb első futómű, megállt a pályán. Hatalmas mázlija volt, mert ahogy áthaladt aztán a célvonalon, 1 másodperccel később leintették a futamot. A TCR 3.5-ös kategóriában a második helyen zárt.

– A sprint futamokon és az Endurance-futamokon is a magyar abszolút értékelésben is a második helyen végeztem, ahol azért jó pár nagy autó is van. Audikkal, Porschékkal, Ferrarikkal, Aston Martinokkal kell tartani a lépést. De annyit gyorsultunk már, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt. Az abszolút összevetés bajnoki dobogóját is meg lehet akár pályázni. Zónabajnokságban Endurance-ban voltam már bajnok, de Sprintben lemaradtam a végső győzelemről korábban. Idén mindenképpen cél, hogy a zónabajnoki címért harcban legyünk ebben a műfajban is, és minél fényesebb legyen az érem. WTCR-ben idén biztosan nem indulok, azonban a tervek között szerepel, hogy elrajtolok a TCR-Európa-bajnokságon – mesélte Kismarty-Lechner Gábor, aki két hét múlva a Slovakiaringen versenyez.