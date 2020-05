Kismarty-Lechner Gábor már autóba ült, s csillagokkal csatázik

Május 30-ával útjára engedte a versenyautókat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, így hamarosan újra koptathatják a gumikat a honi pilóták. Kismarty-Lechner Gábor már egy tesztelésen is túl van.

Akit egyszer megcsapott a gépek versenyének szele, nehezen szabadul a kábulatból. A kegyetlen erőket megmozgató motorok hangja, az égett fékpofák semmihez sem hasonlító szagával vegyülő pörkölt benzin illata, a motorháztetők felett vibráló délibáb egy elsöprő futam után kitörölhetetlen képek az emléktárból. Ezért várják tűkön ülve az autósport szerelmesei a koronavírus-járvány által tolódó rajtot. Azonban a zöld jelzésre felbőgtek a motorok, s a Zengő Motorsport már tesztelt is.

– Nyilván mindenkit érzékenyen érintett a kialakult helyzet, azonban otthon végre tudtuk hajtani azokat az edzésfeladatokat, amelyek a szezonra való felkészüléshez kellenek. Rengeteg időm volt szimulátorozni, új pályákon tudtam menni, új beállításokat tudtam kipróbálni – mesélte Kismarty-Lechner Gábor, aki Endurance-ben és Sprintben is versenyez majd egy Seat Cuprával. – A fizikai felkészülést is folytattam, otthon végezhető gyakorlatokkal erősítettem, emellett pedig hetente négyszer-ötször eljártam teniszezni, hogy a mindennapi mozgás meglegyen. Készülünk gőzerővel, akármikor is indul a szezon.

Múlt csütörtökön hasznosan töltötte idejét a székesfehérvári pilóta, a Hungaroringen teszteltek csapatával.

– Jó irányba haladtunk, kipróbáltuk azokat a beállításokat élesben is, melyeket már szimulátoron próbálgattunk. Boldizs Bence csapattársammal egymáshoz tudtuk mérni a telemetriát, úgy zártuk a napot, hogy mind a ketten tudtunk fejlődni. Sok kilométer kell még ahhoz, hogy felkészültek legyünk a szezonra, de első lépésnek kiváló volt, nagyon hiányzott már, hogy autóba üljünk. Nyolcszor fél órát vezettem, ami borzasztóan sok, hiszen általában fél-

órás egy sprintverseny, vagyis majdnem egy fél bajnoki szezont tudtunk teszteléssel tölteni egy nap alatt. A Zengő Motorsport kitett magá-

ért, egyedül voltunk egy formaautós csapattal a Hungaroringen, nem zavart minket senki.

Kismarty-Lechner Gábort csakis saját korlátai zavarhatják majd az új kihívásban, a MOL Bajnokok Viadalában. Az olajipari cég szponzoráltjait invitálta különleges versenyre. Élsportolók csapnak össze online, nem éppen hozzájuk közel álló feladatokban.

– Számomra óriási megtiszteltetés, hogy felkértek minket is. A csapattulajdonossal, Zengő Zoltánnal veszünk részt ezen a viadalon olyan sztársportolók társaságában, mint például a kézilabdázó Bánhidi Bence, a kardvívó Szilágyi Áron, a teniszező Babos Tímea és Fucsovics Márton vagy az úszó Hosszú Katinka. A MOL elkötelezett azért, hogy a szurkolók a sportesemények hiányában is kapjanak az általuk kedvelt figurákból. Két jópofa játékban és egy vállalásban kell részt venni, amiért pontok járnak, s így alakul ki a végeredmény.

Jövő szombaton Fucsovics Mártonnal és Vida Mátéval méri össze erejét a fehérvári autóversenyző. A feladatok még nem ismertek. Az első fordulóban, Bánhidi Bencének, Szilágyi Áronnak és a ralis Herczig Norbertnek vállalást kellett tennie, hogy mit csinál akkor, ha veszít. Volt, aki kéz segítsége nélkül enne rántott húst krumplipürével, vagy egy almát párbajtőrrel vágna ketté. A második körben egy kézzel kellett vetkőzni, míg a harmadikban játékkonzolon kellett összemérni tudásukat, az első adásban hagymalevesfőzés szerepelt a konzolprogramban.

– Fel kell majd elevenítenem a konzoltudásomat, de ebben biztos nagy segítségemre lesznek a gyerkőceim – mosolygott Kismarty-Lechner Gábor. – A híreim szerint nem ugyanazok a feladatok lesznek mindegyik adásban, így kíváncsian várom, hogy mi vár majd rám. Gondolkoztam már a vállalásomon, s mivel Fucsovics Marci és a DAC futballistája, Vida Máté mellett én vagyok a legkevésbé ismert sportoló, így nagyot kell dobnom a vállalással, hogy a közönségszavazáson ne maradjak alul. Gondolkodtam már azon, hogy milyen kihívást teljesítek, ha én veszítek, de hogy mi lesz az, egyelőre maradjon meglepetés.