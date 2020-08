Kisma kiválóan kezdte a ralikrosszévadot

A koronavírus miatt csonkított ralikrosszbajnokságban, azon belül is a Hankook Racer Cup sorozatban féltávnál az élen áll a fehérvári Kismarty-Lechner Gábor.

Két fordulón van túl a Hankook Racer Cup ralikrosszbajnoksága. A szakág két fellegvárában, a Kakucsringen és Máriapócson is diadalt aratott a 41 esztendős székesfehérvári pilóta, Kismarty-Lechner Gábor. A pályafutása nagy részét aszfaltpályán töltő autóversenyző nagyon él a vegyes borítású pályán is, bár jó eredményei ellenére nem teljesen elégedett.

– Adódtak nehézségek, de a végeredmény számít – mondta Kismarty-Lechner Gábor. – Az első fordulóban, a Kakucsringen töltött hétvégén, az előfutamban rögtön a rajt után egy balesetbe keveredtem, ahol kirepültem a pályáról, s kaptam egy bal első defektet. Így a legrosszabb időt teljesítettem, az utolsó helyre kerültem. A kerékcsere után felszívtam magam, s a második előfutamban az utolsó helyről sikerült a legjobb időt autóznom. A harmadik előfutamban már az első helyről indulhattam, s tartottam is a pozíciót.

A döntőben a második rajtkockáról rajtolhatott, s mivel a Kakucsringen nehéz előzni, az erőszakos start mellett döntött a fehérvári pilóta, s már az első kanyarban az élre állt. Onnantól csak építette előnyét.

A győztes első forduló után Máriapócson ült a Suzukiba Kismarty-Lechner, biztató előjelekkel, hiszen az előző idényben ezen a pályán egyszer sem talált legyőzőre. Most sem. Azonban nem volt ennyire egyszerű a verseny. Talán a túlzott magabiztosság tette kényelmessé a rutinos versenyzőt, két előfutamban is rosszul rajtolt, a harmadik, illetve a negyedik helyen tudott elfordulni a rajt után. Azonban a pályán jó volt a tempója, s egy furfangos joker-taktikával jó pozíciót harcolt ki magának, s mindkét előfutamot megnyerte, majd másnap a harmadikat is, így a döntőben az élről indulhatott.

– Ott sem volt jó a rajtom, Ferjáncz András szorongatott, de a helyzeti előny nekem kedvezett, elsőnek fordultam, s onnantól már simább volt a verseny. Komoly előnyt építettem, s a jokerezés után már csak arra kellett figyelnem, hogy elkerüljem a nagyon magas kerékvetőket, s vigyázzak a technikára, ne legyen defektem, ne sérüljön a futómű.

A négy hétvégés bajnokság felénél a körbeverések miatt már tetemesnek mondható, 10 pontos fórja van Kismarty-Lechner Gábornak az összesített ponttáblázaton.

– Ha nem nulláz az ember valamelyik előfutamban, akkor megnyugtató lehet ez az előny a bajnokság végéig. Azonban szeptemberben Kakucsringre megyünk vissza, ahol nagyon szűk a rajt utáni sikán, oda egyszerre esik be a mezőny, vagyis bármi megtörténhet. Törekednem kellene arra, hogy óvatos legyek, mert jobb egy biztos 2–3. hely, mint egy kockázatos első. De ismerem magam annyira, hogy tudom, nem fogom majd magam vissza, s előrefelé szeretnék menekülni – mosolygott Kismarty-Lechner.

A ralikrossz bajnoki címére törő Kismarty azonban nagy dilemmában van. Ugyanis a ralikrosszévad és a pályaversenyek egyes állomásai ütköznek. Az autóversenyző tárgyal a pályaversenyek idején őt foglalkoztató Zengő Motorsporttal, hiszen bajnok akar lenni ralikrosszban is, de elképzelhető, hogy a hétvégi, slovakiaringi endurance-viadalon győz a csapatérdek, s ősszel is az aszfaltos pályára szólítja majd.