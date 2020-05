Kis testvére „született” a Bicskei TC-nek

Együttműködési megállapodást kötött április 30-án a Bicskei TC és a Pátka SK. A dokumentumot a két egyesület elnöke, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos és Pásztor József látta el kézjegyével.

A megállapodás részeként 1,5 millió Ft-os támogatást is nyújtott a néhány hónapja még súlyos gondokkal küzdő pátkai klubnak a bicskei egyesület, amely a jövőben fiókcsapataként jegyzi és ennek megfelelően szakmai tekintetben is támogatja a Pátka Sportkört. Az együttműködés szignálásakor jelen volt a Bicskei TC klub­igazgatója, Komjáthy Péter is. Tessely Zoltán kiemelte, hogy örömmel állt a Pátka SK mellé a Bicskei TC, hiszen a megállapodással biztosítani tudják a patinás megyei egyesület fennmaradását, ezzel együtt a klub kötelékeiben sportoló fiatalok további edzés- és versenyeztetési lehetőségeit. Nem mellékes az sem, hogy az együttműködés keretében azoknak a focistáknak is rendszeres játéklehetőséget tudnak biztosítani, akik adott időszakban nem férnek be a Bicske első, illetve a második csapatába.

Pásztor József, a Pátka SK elnöke komoly futballmúlttal rendelkezik. A Videoton utánpótlásában nevelkedett a nyolcvanas években, majd játszott a Szondi-Velence, a Bp. Honvéd, a Paks és a Gázszer FC együtteseiben is. Irányításával stabilizálni szeretnék a megyei második vonalban szereplő felnőtt labdarúgócsapatot és az utánpótlást, amely sok helyi fiatalnak az egyetlen szervezett sportolási formát jelenti. Ezt követően lehet gondolkodni az osztályváltáson, illetve a sportpálya fejlesztésében, modernizálásában. Pásztor József elmondta, hogy amikor elvállalta a sportkör vezetését, rettentően nehéz helyzetben voltak, ezért rendkívül hálásak Tessely Zoltánnak, aki nélkül ma már lehet, hogy végnapjait élné a klub.

– Hálásan köszönjük elnök úr segítségét, valamint Komjáthy Péter klubigazgató együttműködését, akik nélkül ez a megállapodás nem jöhetett volna létre. Külön kiemelném miniszterelnöki biztos úr szerepét, akinek nem kevesebbet köszönhetünk, mint azt, hogy a néhány hónapja még a csőd szélén álló sportkörünk helyzete mostanra stabilizálódott, így már nyugodtan, a sportszakmai tevékenységre koncentrálva végezhetjük munkánkat, építhetjük tovább csapatunkat és – ami a legfontosabb – utánpótlásbázisunkat – zárt Pásztor József.