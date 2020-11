Király az asztalon is

Ha valaki azt mondja, hogy a futballt utánzó – színmagyar találmányban – gombfociban nincs lehetetlen, az vagy nem mond igazat, vagy fogalma sincs a hosszú évek alatt többek között sportággá is avanzsált játékról. A minap megboldogult Diego Maradona az asztalokon is évtizedek óta jelen volt, és van a mai napig. Volt szerencsém hosszúnak nevezhető pályafutásom során olyan csapattal szemben játszani, melyben nem kevesebb, mint tizenegy Maradona állt fel kezdéskor a pályára. Ugyanabban a mezben, sőt még a kapus is ő volt… Először nem hittem a szememnek, később azonban azzal kellett szembesülnöm, hogy isteni Diego az asztalon sem adja alább. Arról már nem beszélve, hogy ellenfe­lem Maradona-imádata szinte felfoghatatlan volt, csapatát Maradona tizenegy különféle fotójából állította össze, és természetesen betéve tudta, hogy melyik kép milyen meccsek előtt készült. Maradona nemcsak a zöld gyepen alakított nagyot, hanem ott az asztalon is! Nem tartoztam a gyenge játékosok közé, de a Maradona 11-gyel szemben szinte esélyem se volt. Akárcsak az ellenfeleknek a San Paolo stadionban, Nápolyban, vagy éppen az Estadio Asteca-ban az 1986-os világbajnoki döntőn. Hatalmas a respektje a „gombos társadalomban”, emlékmérkőzéssel rótta le kegyeletét előtte például két versenyző már aznap este, hogy kiderült, hogy elhunyt a sztár. Amúgy a Boca Juniors 7-5-re legyőzte a Napolit, persze, hogy mindkét csapatban Maradonával a soraikban… Emellett tudok arról is, hogy a héten újrajátszották – szintén az emlékezés jegyében – az Újpest és a Napoli 30 évvel ezelőtti Bajnokcsapatok Európa Kupája összecsapását, és itt is az argentin vitte a prímet. Aki vele játszott, ötöt rúgatott a legendás tízessel…