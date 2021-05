Kinevezték a Fehérvár AV19 új vezetőedzőjét

Kevin Constantine személyében komoly szaktekintély írt alá a fehérvári hokicsapathoz.

Ezt ne hagyja ki! Rendbe hozza a fővárost a kormány – három nagyberuházást is átvállal az önkormányzattól

A Hydro Fehérvár AV19-nél a holt szezon eddigi részében is bőven volt történés. Az előző évadban az ICEHL-ben történelmi alapszakaszt produkáló együttes magja megmaradt, 14 játékosnak van már élő szerződése a 2021/2022-es szezonra. A jövő évi keret egy újabb alapkövét jelentette be a fehérvári klub. Még a szezon végén menesztett vezetőedzőnek, Antti Karhulának utódját is kiválasztotta a klubvezetés. Az amerikai Kevin Constantine 2+1 évre írt alá.

Az egykoron kapusként draftolt Constantine próbajáték után abbahagyta a versenyszerű sportolást. 1993-ban a San Jose Sharks élén, 35 évesen mutatkozott be vezetőedzőként az NHL-ben, a gárda előző évéhez képest 58 ponttal szerzett többet a csapat – ez a mai napig NHL-rekordnak számít. A következő években a Calgary ­Flames, a Pittsburgh Penguins és a New Jersey Devils kispadján is megfordult vezető- vagy másodedzőként, az NHL-karrier után 2004-ben a WHL-ben az év edzőjének választották meg, de dolgozott az AHL-ben is. A későbbiekben Európán belül a francia és a svájci ligában is volt vezetőedző, majd 2017-től az Ázsiai Ligában edzősködött három évig. A tavalyi szezonban a lengyel Unia Oswiecim vezetőedzője volt.

– Sok okot említhetnék arra, hogy miért épp a Hydro Fehérvár AV19 csapatát választottam, de egyet kiemelnék: korábban az Ambri Piotta együttesénél Diego Scandella volt a csapat másodedzője, jól ismeri a ligát, jól ismeri a fehérvári klubot, az ő véleményét is kikértem, mielőtt a döntést meghoztam volna és nagy szerepe van abban, hogy Székesfehérvárra kerültem – nyilatkozta a fehérvári klub honlapjának Kevin Constantine. – Korábban jártam már a városban – egy alkalommal majdnem a csapat vezetőedzője is lettem –, hiszen korábbi játékosom, Tyler Dietrich a klub edzője volt, de ami igazán Magyarországra visz, az az edzősködés iránti szenvedélyem. Szeretem ezt csinálni, szeretem látni, hogy a játékosaim fejlődnek, úgy érzem, az tart fiatalon, hogy mindennap bemehetek a pályára és együtt dolgozhatunk a csapattal.

Az előző bajnokság alapszakaszában rendkívül kreatív játékot mutatott be az AV19, rengeteg gólt szereztek Háriék. A középszakaszban és a rájátszásban azonban az ellenfelek már jobban felkészültek ebből, hátul pedig még jobban kiütköztek a védelem gyengeségei. Az új vezetőedzőtől stabilabb játékot vár a klubvezetés.

– Constantine nagy tapasztalattal rendelkező, rendkívül strukturált edző. Szükség van arra, hogy a csapatunk szervezettebb jégkorongot játsszon a következő szezonban, az edzővel szemben ez elvárásunk is volt – mondta a döntés hátteréről Szélig Viktor általános menedzser a Fehérvár honlapjának. – Nagyon remélem, hogy amellett, hogy a csapatnak is tud segíteni, az edzőkollégáknak is jó mentora lesz. Járt a legmagasabb szinteken a tengerentúlon és Európában is, így bízunk abban, hogy vele a csapat a következő szintre tud lépni.