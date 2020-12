Kimagasló perkátai eredmények az uszonyosok országos bajnokságán

A Magyar Búvár Szakszövetség és a Bácsvíz Kecskeméti Vízmű Sport Club rendezésében tartották meg a XVII. Cápa- XLIX. Serdülő- XXIX. Junior Uszonyos- és búvárúszó Országos Bajnokságot a Kecskeméti Fürdőben 2020. december 12-én és 13-án. Ezen a megmérettetésen cápa, serdülő és junior korosztályban álltak rajtkőre a versenyzők, köztük perkátaiak is.

Aszlajov Zsuzsanna, az érintett versenyzők édesanyja a következőkről számolt be:

„Nagyon izgalmas hétvégén vagyunk túl. Az első verseny, amit nem láthattam élőben. Viszont kényelmesen, otthon a kanapéról, néha üvöltve szurkolva nézhettük végig élőben a versenyeket. Ez Alex és Attila országos bajnoksága volt. Dóri egy korcsoporttal feljebb nevezve, szintidőjavítás céljából vett részt a versenyen, amit szép eredményekkel teljesített. Attilának kéz sérülése miatt ez volt az idei egyetlen versenye. A sok kihagyás ellenére is nagyon szépen teljesített. 400m búvár versenyszámban II. helyezést ért el. 800m felszínen IV. helyen csapott be a célban. Csapatával 4x50m felszín és 4x100m uszonyos gyors mix váltóban is a III. helyet harcolták ki. Alex cápa korcsoportjában négyszeres magyar bajnok lett. 50m uszonyos pillangó 50m, 100m és 200m uszonyos gyors versenyszámban is elsőnek ért célba. Így, hogy mind a 4 versenyszámban megszerezte az első helyet, ő lett a legeredményesebb cápa fiú versenyző és végre megszerezte a rég áhított kupát is. Mérhetetlenül büszke vagyok rájuk. Rengeteg munka van ezen eredmények mögött. Természetesen rengeteg munkája van ebben az edzőjüknek is, Gurisatti Róbertnek és az alapokat biztosító Gurisatti Róbertnének is, akiknek mindent köszönünk!”

Megköszönve Zsuzsa tájékoztatását, szívből gratulálunk a csodálatos eredményekhez az Aszlajov-testvéreknek! Soha rosszabb 2021-es szezont kívánok!