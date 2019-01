Kilitiék ingyenes gyerekedzései mögött személyes tapasztalatok állnak

„Volt, hogy nem tudtuk befizetni a tagdíjat, és ezért a testvéremmel kiraktak minket az edzőteremből. Akkor megfogadtam, ha nekem egyszer klubom lesz, nálam a gyerekek ingyen és bérmentve bokszolhatnak majd” – Kiliti Ferenccel, a Videoton Box Club első emberével beszélgettünk.

Sokan ismerik a Kiliti testvéreket, Ferencet és Tamást Fehérvár-szerte, hiszen kevés olyan sportesemény van, amelyen ne tennék tiszteletüket a fi vérek. Leginkább a Vidi „B-közép”, azaz az RBD oszlopos tagjaként járják az élvonalbeli focimeccseket a fi úk, de a névváltoztatás óta már az NB I-es női kézilabda-bajnokságban tűnnek fel a lelátókon, az albás lányokat buzdítva. De a srácok nemcsak szurkolnak, főállásban a Videoton Box Club sorsát egyengetik – Ferenc Tamás edzőjeként, saját öccse pályafutását is. Előbbit az egylet Bátky Zsigmond utcai bázisán látogattuk meg.

Labdarúgás vagy ökölvívás?

– Mindkettő. Ami a focit illeti: az évek során nemcsak szurkolótársak, barátok is lettünk az RBD-ben. Sokan lejárnak hozzám bokszolni a csoportból, néha együtt reggelizünk, vagy közösen megyünk el szórakozni. Mondhatnám, minden a Videoton labdarúgócsapattal kezdődött, most ezt a nevet visszük tovább mi is – csak egy másik sportágban. Amúgy ott a kézilabda is – ami eredetileg csak menekülő-útvonal volt –, jelenleg ez tartja össze a brigádot.

Hogyan került kapcsolatba a boksszal, mi az első emlék?

– 2006-ban mentem le először az Alba Regia Prohászka úti termébe, akkoriban olyan nevek dolgoztak ott, mint Szolnoki István, vagy Hermann Pista bácsi. Ekkoriban kezdtem el rendszeresen Vidi-meccsekre is járni, a társak nagy része olyan küzdősportokat űzött, mint mondjuk a kempo. Én az ökölvívást választottam, aztán ennél le is ragadtam. Később a Testnevelési Egyetemen elvégeztem egy tanfolyamot, ott lett belőlem papíron is bokszedző.

Tizenhárom esztendővel később már elnöki pozícióban is tiszteleg. Hogyan jött az ötlet, hogy Videoton Box Club néven alapítson egyesületet?

– Alapítsunk, többes számban! Ugyanis a testvéremnek, Tamásnak is ugyanannyi szerepe van abban, hogy ott tartunk, ahol tartunk. 2012-ben költöztem haza Angliából, az akkori edzőnk, Nagy Iván megemlítette, hogy jól bánunk az emberekkel, jól viszonyulunk mindenkihez. A fiatalok folyamatosan körénk gyűltek, a mester pedig biztatott, hogy kezdjek el komolyabban foglalkozni a boksszal. Hát, így csaptam bele! Az elején egy kisebb csoportnak vezettem a gyakorlásokat, majd egyre többen lettünk. Költöztünk, aztán a következő helyet is kinőttük, így megint csomagolhattunk. A sok albérlet után viszont saját otthont kaptunk itt, a Bátky Zsigmond utcában. Eredetileg mi voltunk a Vadásztölténygyári Vasas, ezt viszont sokan nem tudták hová tenni – így lettünk Videoton.

Említette Angliát, a Ködös Albionba csak dolgozni ment?

– Igen, de egy edzőteremben megismerkedtem egy ausztrál sráccal, aki anno öklözött – tőle sokat tanultam. A szabadidőmben folyamatosan jártam a termeket, sok mindent ellestem a britektől. Később Ukrajnába is eljutottam, ott a sportolók nemcsak magukat, hanem hazájukat is képviselik – ezzel így vagyok én is.

Jelenleg felnőtteket és gyerekeket is foglalkoztatnak a klubnál, ha jól tudom, utóbbiakat teljesen ingyen. Miért?

– A pénz nem tarthat vissza senkit, hogy azt csinálja, amit szeret. Főleg a gyerekeket! Volt, hogy nem tudtuk befizetni a tagdíjat, és ezért a testvéremmel kiraktak minket az edzőteremből. Akkor megfogadtam, ha nekem egyszer klubom lesz, nálam a gyerekek ingyen és bérmentve bokszolhatnak majd. Tamással azt a filozófiát valljuk, hogy ha valamit kapsz az élettől, akkor vissza is kell adnod, nemcsak egyoldalú ez a dolog. Mindketten emlékszünk, a szüleink milyen áldozatokat hoztak azért, hogy mi sportolhassunk. Egy biztos, ezért soha nem kérünk pénzt. Az öcsémmel különleges a viszonyunk, mindig együtt vagyunk. Az, hogy az edzője vagyok, egyáltalán nem befolyásol semmit.