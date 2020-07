Kiliti Tamás az ősszel kötelek közé léphet

A Videoton Boksz Club versenyzője, KIliti Tamás megkezdte a tréningeket, az ősszel vívná harmadik meccsét a profik között.

A bátyjával, egyben edzőjével, Kiliti Ferenccel a nyár elején végzett ráhangoló tréringeket követően az utóbbi napokban megkezdődött az érdemi munka, napi két edzéssel. Zuhognak a pofonok a Bátky Zsigmond utcában található edzőteremben, elindult a felkészülés a harmadik profi mérkőzésre.

– A hazai gálákat évtizedeken át szervező Rácz Féli pár hónapja bejelentette, hogy felhagy ezzel a tevékenységgel, a helyére egy szponzor lépett be érzelmi alapon, aki közölte, szeretné folytatni a hazai rendezvényék lebonyolítását, több bunyóssal. Mi is lehetőséget kaptunk, megmutathatjuk a tudásunkat. A tervek szerint ősszel, optimális esetben szeptemberben kerül sor az úriember által szervezett első erőpróbára, nagyon remélem, a járványhelyzet végérvényesen lecsillapodik, nézőket is beengednek majd a gálára, sokan szurkolnak az öcsémnek is. Várjuk az augusztus 15-én következő kormányrendeletet, ami határoz a folytatásról, a sporteseményekről. A szervező még vár a helyszín és az időpont megjelölésével, bízom abban, hogy semmi nem jön közbe – közli Kiliti Ferenc, két kesztyűzés között.

A tavaszi terembezárást követően az élet még nem tért vissza a korábbi mederbe. A gyerekek még nem tréningeznek, a felnőttek már teljes intenzitással gyakorolnak. Kiliti Tamás egy éve bunyózott utoljára, a vélhetően októberi összecsapás amolyan ringrozsdát lerázó találkozó lenne, a későbbiekben még két meccset terveznek, aztán a remények szerint következhet a hazai címmérkőzés.

– A tavaszi hónapokban otthon készültem, erőnléti edzésekkel, általános állóképességet fejlesztettem, örülök, hogy visszatérhettünk a terembe, a közös tréningekhez. Az öklözések mellett erősítés, saját testsúlyos edzések is szerepelnek a programban, valamint a koordinációs munkára is figyelünk. Szakaszokra bontottuk a felkészülést – közli a versenyző, aki az 55 kg-os súlycsoportban vívja meccseit. Általában hét kg-ot kell fogynia az adott mérkőzésre, ami nem könnyű, de megoldható.

Pályafutását amatőr, szurkolói gálákon kezdte, majd amatőr bajnokikat vívott két éven át, aztán a profik közé lépett, tavaly júliusban, négymenetes derbin debütált Fehérváron, a fővárosi Kovács István ellen, aki nem tévesztendő össze az Atlantában olimpiai bajnok, később profiként is világbajnok Kobrával. Nem sokkal később ismét összecsaptak, Várpalotán, ismét Kiliti nyert.