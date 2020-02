Kikaptak a Vasastól a fehérvári vízilabdások

Nyolcgólos győzelmet aratott a jóval esélyesebb Vasas SC férfi vízilabdacsapata a Fehérvár VSE ellen a férfi OBI/B osztályú vízilabda bajnokságban.

Vasas SC–Fehérvár VSE 16-8 (5-2, 4-2, 2-1, 5-3)

Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda. Vezette: Binder Sz., Várkonyi G.

Hajek Zsombor szerzett vezetést a kék sapkás vendégeknek, s bár a 3 gólig jutó Magyar Bence egyenlített, Bíró Martin révén ismét a Fehérvárnál volt az előny – utoljára a találkozón. Ismét Magyar Bence, majd Sipos Balázs kétszer is bevette Szilágyi Bence kapuját, és Vadovics ötméteresével zárult a negyed, 5-2.

Albert Barnabás emberelőnyből megszerezte első gólját, ám jött rá három hazai válasz is – Mókus Bálint, Dávid Zoltán és Landherr Csongor is növelték a hazai előnyt. Almási Patrick kozmetikázott még, de Landherr talált be ismét, a félidőben 9-4.

A második játékrészben a Vasas hét gólt is szerzett, ez pedig megpecsételte a fehérváriak sorsát – ráadásul a hétből négyet megúszás után lőttek a fehér sapkások, s mindössze egyet fejeztek be akcióból. Jogosan nyert a Vasas 16-8-ra, a Fehérvár pedig szintén egy fővárosi csapattal, az YBL ellen javíthatnak majd február 8-án.