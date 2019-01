Kikaptak a kosarasok Baranyában

Egyszer sem vezetett, végül 78-73-ra kikapott a Fehérvár a PVSK vendégeként.

Villámrajtot vett a Pécs, egy perc sem telt el a meccsből, már 5-0-ra vezettek a déliek, a nyáron, Kecskemétről szerződtetett irányító, Pongó Máté előbb közelről, majd távolról volt eredményes. A folytatás sem alakult jobban az Alba szempontjából, a bedobó Budimir után a center, Horti Bálint is eredményes volt, az első fehérvári pontokat az utolsóként szerződtetett légiós, Martin Zeno szerezte középtávolról, 9-2. A várt felzárkózás helyett újabb hazai pontok következtek, Pongó volt elemében a folytatásban is, két duplája után büntetőket is dobott, majd Taylor is jelezte, hogy a pályán van, alig öt perc elteltével 17-2-re vezetett a házigazda. Lóránt passzát centertársa, Heath helyezte a gyűrűbe, Filipovics hármasával araszoltak előre a fehérváriak. Filipovics hirtelenjében két hármast dobott (19-10), Budimir is beköszönt a triplavonalon túlról, Keller Iván távoli dobása is a gyűrűbe hullt. Budimir és Filipovics újabb pontjaival alakult ki az első negyed végeredménye, 29-15. A második etapot Cartwright mintaszerű hármasa nyitotta, Lóránt bedobta két büntetőjét, Cartwright ziccere pedig azt jelentette, 7-0-s futammal lőtávolon belül érkeztek a kék-fehér látogatók, 29-22. Taylor rázta meg magát, Lóránt közeli kosarára Pongó kinti dobással válaszolt, ismét tízen túlra kúszott a különbség, Bullock kosarával közelített újra a Fehérvár. Aztán Keller Iván is betalált, 35-29-nél a hazai tréner, Csirke Ferenc időt kért. Lóránt révén tovább zárkózott az Alba, Kesar, majd Ciric sem tétlenkedett, utóbbi kétszer volt eredményes, Jesus Ramirez időt kért. Keller Iván hármasa, valamint Freeman duplája zárta az első félidőt, 44-38.

A nagyszünet utáni időszakot Ciric triplája nyitotta, a folytatásban büntetőit is értékesítette. Heath ziccerét nem hibázta el, ám Horti duplájával ismét jelentős lett a hazai előnyt, 51-40. A hátvéd, Kameron Taylor villant, Heath kosarával jött közelebb a fehérvári alakulat. Lóránt Péter is bedobta ziccerét, a PVSK időt kért, 54-48. Simon sikeres büntetőire Lóránt ugyanígy felelt, Keller pontjai zárták a harmadik negyedet, 56-52. Freeman kosarával két pontra zárkóztak a látogatók, a várt egyenlítés helyett Horti bentről, Budimir pedig kintről köszönt be, 61-54. Budimir később sem hibázott, Heath zsákolt, az Alba igyekezett tapadni a vendéglátókra. Ciric és Taylor volt elemében (66-56), aztán komoly, fehérvári roham következett, Freeman büntetőket, majd hármast dobott, Heath zsákolt, Freeman pedig látványos hármassal egalizált, a vége előtt két és fél perccel, 66-66. Horti két dupláját Taylor kétpontosa követte, Lóránt büntetőivel jöttek közelebb, Ciric sem hibázott a vonalon túlról. Komoly izgalmak következtek, a végeredményt Freeman pontjai alakították ki, a házigazdák hatalmas csatában nyertek, 78-73-ra.

Pécsi VSK-VEOLIA – Alba Fehérvár 78-73 (29-15, 15-23, 12-14, 22-21) NB I-es bajnokság, 14. forduló, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, vezette: Benczur T., Farkas G., Kovács N. (Fekete L.) PVSK: Pongó 14/6, K. Taylor 14, Budimir 17/9, Ciric 16/6, Horti 11. Csere: Simon K. 3, Kesar 3, Demeter A. -, Antóni -. Vezetőedző: Csirke Ferenc Alba Fehérvár: Zeno 5, Tóth P. -, Freeman 16/6, Lóránt P. 13, Heath 12. Csere: Filipovics 10/6, Keller I. 10/6, Cartwright 5/3, Bullock 2, Takács M. -. Vezetőedző: Jesus Ramirez

