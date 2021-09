Kikapott a Sárosd és a Mór együttese, a Sárbogárd továbbra sem vesztett pontot

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 3. fordulója bővelkedett meglepetésekben, és többnyire a lá­togatók sikerét hozta. A hazai csapatok közül egyedül a Főnix FC gyűjtötte be a három pontot. A Tordas második meccsét is megnyerte, ezt a Móri SE gárdája bánta, míg a Sárbogárd egy góllal legyőzte az Ercsit.

Ezt ne hagyja ki! Közpénzből kampányol a főpolgármester

Bodajk–Ikarus-Maroshegy 1-1 (1-1)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Bodajk: Csikesz P. – Dreska (Katóka R.), Bregócs, Kocsis D., Molnár M. – Molnár T. (Rózsás), Klein, Imrefi (Joó), Arany (Orosz) – Kővári B. (Gulyás), Nagy F. Vezetőedző: Takács Viktor

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kovács D., Bíró (Patkós Á.), Kókány – Kovács L., Schmuck B., Fövenyi, Farkas G. – Kecskés, Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Nagy F. (10.), ill. Kovács L. (15.)

Jók: Csikesz P., Nagy F., ill. Kókány, Kovács L.

Óvatos, tapogatózó játékkal indult mindkét csapat részéről a találkozó. A vendégek megszállták saját térfelüket, a Bodajk pedig a széleken próbálta ezt a zárt védelmet feltörni, de a pontatlan és lassú játék miatt ez nagyon ritkán sikerült. Ennek ellenére az első kapu elé ívelt labdából a 10. percben Dreska András jobb oldali beadására jól érkezett Nagy Ferenc, és 8 méterről a léc alá lőtt, 1-0. Ezt a semmiből jött gólt nem becsülte meg kellően a hazai gárda, s ugyanúgy ment előre, mint előtte, és ez öt percen belül megbosszulta magát. Egy labdavesztés után Farkas Dániel vihette Csikesz Péterre a labdát, aki a ziccert még bravúrral hárította, de a kipattanót Kovács Levente a kapuba kotorta, 1-1. A félidő hátralévő részében a mezőnyben folyt a játék, gólszerzési lehetőségeket a második félidő hozott. A 65. percben Molnár Milán fejelt mellé, majd öt perc múlva a vendégek végezhettek el szabadrúgást 18 méterről, de Csikesz bravúrral védett. Egy hazai lehetőséggel zárult a találkozó, a 85. percben Klein Márk a saját térfélről indulva vezette be a labdát a 16-oson belülre, de pontatlan beadását tisztázták a védők. Az Ikarus magabiztosan vitte el az egy pontot, a Bodajk ezúttal gyenge napot fogott ki.

Tudósított: Kovács Zoltán

Mány–Tóvill-Kápolnásnyék 0-2 (0-1)

Mány, 200 néző

Vezette: Rózsa József.

Mány: Bessenyei – Kovács P., Bukovecz, Timkó, Ősz – Gondos, Bálint M. (Lakatos G.) – Horváth, (Lakatos Gy.) Veress (Kiss M.), Kelemen –Dombai. Vezetőedző: Pál Zoltán

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Peng, Kharboutli Noor, Zsigmond B., Varga József – Kiss Á., Pigler, Molnár G., Horváth B. – Zsigmond L. (Szentgyörgyi, Lőrincz), Eipl. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Pigler (30.), Zsigmond B. (75.)

Jók: Bukovecz, Timló, Ősz, ill. Kalmár (a mezőny legjobbja), Varga József, Pigler, Zsigmond B.

A csapatok sokáig nem ismerkedtek egymással, gyorsan kirajzolódtak a taktikai hadrendek, és az első félidőben komoly harc folyt a pályán. A Mány igyekezett támadásban a vendégtérfélre he­lyezni a játék súlypontját, és az első félidőben ez sikerült is, de a támadók rendre hibáztak, Horváth Péter két helyzetét fogta bravúrral Kalmár Arián kapus, majd Veress László gólját érvénytelenítette les címén Rózsa József játékvezető. A 30. percben, a gyorsan és remekül kontrázó vendégek iramodtak meg, és Pigler Boldizsár lőtt a balösszekötő helyéről a hálóba, 0-1. Szünet után a játék érdemben nem változott, inkább taktikai csata dúlt a pályán, mint látványos összecsapás. Látszott, hogy a kiegyensúlyozott mezőnyben itt is nüanszok döntenek majd. A mányiak bár a szélen többször sikeresen megbontották a vendégvédelmet, adósak maradtak a pontos befejezéssel, a gyorsan mozgó kápolnásnyéki támadók pedig egyre inkább területet kaptak a gyors tá­madásokhoz, ezért a végére nyílt sisakos játék alakult ki. A 75. percben egy gyors kontrából a jobbról befelé húzó Zsigmond Bence lőtt laposan a kapuba, 0-2. A végére teljesen felbillenő pálya ellenére a Mányban nem volt igazán átütőerő, és a hazai­ak a szerencsével is hadilábon álltak ezen a délutánon. Két feltörekvő, hasonló mentalitású csapat férfias, de rettentően sportszerű mérkőzést játszott, jó játékvezetés mellett, amelyen a lehetőségeivel jobban sáfárkodó, azokat biztosabban értékesítő Kápolnásnyék végül megérdemelten nyert.

Tudósított: Varga Mihály

Enying–Martonvásár 1-4 (1-2)

Enying, 150 néző

Vezette: Winklár Péter.

Enying: Lehr – Kalló, Kassai J. (Szőke), Nyikos, Vas (Bauer) – Óvári, Csepregi (Boda), Inzsöl (Papp G.), Halász – Gruber (Kassai D.), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Martonvásár: Sebestyén I. – Herczeg, Szél, Balogh B. (Kovács Á.), Lakakisz (Horváth B.) – Kádár (Gábor), Waller (Kovács András), Tóth R., Juhász B. – Füzér, Szenyéri. Vezetőedző: Horváth László

Gól: Kassai D. (34.), ill. Herczeg (20., 42.), Kassai J. (54., öngól), Kovács Á. (68.)

Jók: senki, ill. Szél, Her­czeg, Kovács Á.

Nagy küzdelmet láthatott az első félidőben a közönség. A 19. percben kontrából szerezte meg a vezetést a vendégcsapat. Herczeg Simon a leshatáron ugrott ki, s egészen Lehr Marcell kapujáig vezethette a labdát, majd higgadtan gurított a hosszú sarokba, 0-1. A 34. percben Kassai Dávid szépen fejelte testvére, János beívelt labdáját a védelem és a kapus felett a hálóba, 1-1. A 42. minutumban Szél László buktatásáért jutott büntetőhöz a Martonvásár, amelyet Herczeg értékesített, 1-2. Az 54. percben a kevés vendéghelyzetek egyikéből ismét gól született. Kovács Áron alapvonalról visszatett labdája olyan szerencsétlenül pattant meg egy hazai védőn, hogy a kimozduló Lehr már nem tudta kikotorni azt a rövid sarok elől, 1-3. A 68. percben ismét Kovács Áron iramodott meg a jobb szélen, és 8 méterről kellemetlenül, pattogósan gurított a hosszú sarokba, 1-4. Az Enying mindent megtett a szépítésért, de még a szerencse is a vendégekhez pártolt.

Tudósított: Mohai Norbert

Mór–Tordas Fész Zrt. 0-1 (0-0)

Mór, 150 néző

Vezette: Cseh Roland.

Mór: Kiss M. – Hámory (Végvári), Erni (Victor), Lattenstein, Nicsenko – Ferencz, Kovács K. (Hajdu), Szöllősi, Sötét – Varga B., Radács (Fodor Máté). Vezetőedző: Berndt András

Tordas Fész Zrt.: Cseresnyés – Totsche, Hermann, Kalácska, Perjési – Szilágyi, Somogyi T., Deli (Irházi), Hernádi – Cservenka, Szendi. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Somogyi T. (62.)

Jók: Varga B., Szőllősi, ill. Cseresznyés, Kalácska, Somogyi T.

A hazaiak támadóan léptek fel a kezdő sípszótól, ám a teljesen visszahúzódó Tordas jól állta a rohamokat. Az első félidő közepén, Varga Balázs és Szöllősi Máté akció­ja végén büntetőt rúghatott a vendéglátó, de Lattenstein Norbert lövését Cseresznyés Alex bravúrral hárította. A fordulás után nem változott a játék képe, Cseresznyés több alkalommal nagyot védve tartotta csapatát meccsben. A 62. percben Somogyi Tibor elé került a labda, köszönte szépen, és kilőtte a hosszú felső sarkot, 0-1. A maradék játékidőben hiába tett fel mindent egy lapra Berndt András együttese, ezúttal a hősiesen védekező Tordas vitte el a pontokat.

Tudósított: Móri SE

Ercsi Kinizsi–Sárbogárd 0-1 (0-0)

Ercsi, 150 néző

Vezette: Szücs László.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Tóth K., Holentoner, Tolnai, Németh G. (Rebők) – Szűcs O. (Balogh P.), Pintér O., Kondreska (Bognár B.), Somogyvári – Bálint (Jerzsabek), Klauz. Megbízott edző: Lósits Sándor

Sárbogárd: Nyári – Kindl, Vagyóczki, Kovács J., Mayer – Luczek, Horváth A. (Németh K.), Pákozdi, Gráczer Bálint (Vámosi) – Gráczer Bence, Finta. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Horváth A. (46.)

Jók: senki, ill. Finta, Horváth A.

Alacsony színvonalú mérkőzésen az egyetlen lehetőségét gólra váltó Sárbogárd megérdemelten nyert. A második félidő 25. másodpercében Horváth Attila szerelt a félpályánál, majd egy 50 méteres sprint után a hosszú sarokba gurított, 0-1. A kilátogató közönség régen látta a Kinizsit ilyen gyengén játszani. Mindenesetre nehéz hetek várnak az Ercsi csapatára, mert a mutatott játék nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve.

Tudósított: Flórián Gábor

Kisláng–Lajoskomárom 2-3 (1-1)

Kisláng, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Kisláng: Ányos – Kovács T., Juhász M., Erdei, Árki – Dudar K., Kassai Cs. (Kovács L.), Juhász J., Baranyai (Szántai) – Farkas B. (Lévai), Willerding Zs. Vezetőedző: Erdei István

Lajoskomárom: Balogh B. – Czéhmeiszter, Németh Á., Kövecses (Varga F.), Gergye – Vései, Simon Gy. (Labossa), Vass, Sonkoly – Andróczi, Berta (Vadászi). Vezetőedző: Szili Balázs

Gól: Farkas B. (10.), Juhász M. (46.), ill. Simon Gy. (37., 76.), Gergye (71.)

Jók: Ányos, Juhász M., ill. Gergye, Vései, Simon Gy.

A 10. percben Kassai Csaba szerzett labdát a saját térfelén, majd Juhász József Benjaminnak passzolt, aki remekül indította Juhász Mártont, ő középre centerezett, a labdát pedig Farkas Balázs váltotta gólra, 1-0. A 18. percben Juhász M. próbálkozott a tizenhatoson kívülről, labdája a bal felső sarok mellett zúgott el néhány centire. A 30. percben ismét Juhász M. lőhetett tisztán, de Balogh Bálint hárított. A 33. percben Gergye Krisztián a tizenhatoson belülről lőtt a hosszú sarok irányába, de a kapu mellé ment a labda. A 37. percben kisebb kavarodást követően, miután nem sikerült felszabadítaniuk a hazaiaknak, Simon György talált be, 1-1. A 46. percben Juhász B. indította Juhász Mártont, aki gólra váltotta helyzetét, 2-1. A 71. percben szabadrúgáshoz jutott vendégcsapat, melyet gyorsan el is végzett, és Gergye labdája a hálóban kötött ki, 2-2. A 76. percben Ányos Pál először hárította Simon György lövését, majd a lajosi játékos az üres kapuba lőtt, 2-3. A folytatásban is Ányos volt a főszereplő. előbb Vadászi Bence lövését, majd Simon Gy. ziccerét hárította bravúrral, így az eredmény már nem változott.

Tudósított: Juhász Fanni

Főnix FC–Sárosd 3-0 (1-0)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Altorjay Áron Gellért.

Főnix FC: Szabó T. – Sarok, Knausz (Molnár A.), Pataki, Szalai P. (Papp K.) – Adorján (Jófejű), Patkós K. (Kertész), Krán (Rubos), Zoboki Á. –Pápai, Bognár I. Vezetőedző: Pavlik József

Sárosd: Rauf T. – Szabó E. (Hallósi), Hushegyi, Vida (Oláh), Killer M. – Ivacs (Kargl), Meszlényi Zs. (Farkas K.), Ujvári, Szekeres – Meszlényi B., Szabó N. (Csányi). Vezetőedző: Arany Tibor

Gól: Bognár I. (5.), Szalai P. (51.), Papp K. (69.)

Jók: Szalai P., Pápai, Adorján, Bognár I., ill. Rauf T.

Ragyogó napsütésben sárosdi rohamokkal kezdődött a harmadik forduló rangadójának kikiáltott mérkőzés. Az első tíz percben a vendégek akarata érvényesült. Gólt mégis a Főnix FC szerzett, Pápai Kristóf ugratta ki Bognár Imrét, aki higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett, 1-0. Kis idő múlva megszerezhette volna második találatát is a hazai csapat, de Adorján Gergő ziccerét Rauf Tivadar nagy bravúrral védte. Ezek után már az történt a pályán, amit a hazaiak szerettek volna, Szalai Pál kétszer is mattolhatta volna a vendégek kapusát. A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt. Többet birtokolta a labdát a Főnix FC, és veszélyesebb támadásokat vezetett. Az 51. percben Szalai P. egy indítást követően elhúzta Rauf T. mellett a labdát, és az üres kapuba passzolt, 2-0. A végeredményt a csereként beálló Papp Christopher állította be szinte lemásolva Szalai P. korábbi találatát, 3-0. Az első félidő 10 percétől eltekintve a hazai csapat végig irányította a mérkőzést, több helyzetet kidolgozva teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Pavlik József

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA