Kikapott a Magyar Kupa odavágóján otthon a PAFC

A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén egygólos vereséget szenvedett a Puskás Akadémia FC.

Lassabb mederben indult a találkozó, a 3. percben Budu Zivzivadze két csel után lőtt tizenhatról, ám löketét Hegedüs Lajos védeni tudta. A legnagyobb hazai helyzet Josip Knezevic indítása után Gyurcsó Ádám előtt adódott a 9. percben, a felcsúti támadó ziccerét Szappanos Péter védte bravúrral. Két perccel később ismét a vendégek hálóőrének kellett játékba avatkoznia, ezzel együtt pedig komoly hazai nyomás mellett folyt a játék. Az első negyedóra végéhez érve Bognár Tamás játékvezetővel is közelebbről megismerkedtek a felcsúti szurkolók, miután a sípmester nem ítélt Gyurcsó javára, mikor az a vendég tizenhatos sarkánál elesett egy belépőt követően. Zivzivadze centerezése után Meskhi Myhailo révén a vendégek is próbálkozhattak ziccerben, Hegedüs viszont remek ütemben jött ki kapujából, és a szöget jól zárva hatástalanította a löketet. Ahogy egy mezőkövesdi szurkoló bekiabálása jelezte, érett a vendégtalálat, két alkalommal is szögletre kellett mentenie a felcsúti bekkeknek. Nagy kedvvel játszott Zivzivadze, a 30. percben gyönyörű sarkazással szabadult meg két hazai védőtől, beadását viszont lefülelték a hátvédek. Hosszabb kihagyás után Knezevic révén jelentkeztek lövéssel a hazaiak a 33. percben, de nem volt rest gyorsan válaszolni a vendéggárda: Vajda Sándor lövését kellett blokkolni.

Artem Favorov tizenhat méterről tüzelhetett Szappanos kapujára, miután Slagveertől hozzá került a játékszer, a labda viszont magasan a kapu fölött hagyta el a játékteret. A 43. percben kényszerű cserét kellett végrehajtaniuk a vendégeknek, Andrii Nesterov helyére Farkas Dániel érkezett, majd Thomas Meissner lövését hárította Szappanos. Marin Jurina elleni szabálytalanságáért Meissner kapta a mérkőzés első sárga lapját, ami után nem mindennapi jelenet játszódott le: Van Nieff váltott néhány szót Kuttor Attilával, a vendégek mesterével. A jó iramú, ám gólt nem hozó első félidő után a másodikból mindössze két és fél perc telt el, mikor Zivzivadze három védőn áthámozta magát, majd a tizenhatosba érve kilőtte a hosszú alsót, 0-1. Meghozta a vendégek kedvét az idegenben szerzett találat gondolata, Kamen Hadzsiev sárga lapot érdemlő módon tudta csak megállítani ellenfelét. Knezevic próbálkozott ismét az 55. percben, ám ez a löket is magasan fölé szállt. Ahogy teltek a percek, egyre inkább átadta a kezdeményezés jogát a vendég alakulat, amely javarészt tíz emberrel védekezett saját térfelén. Radics Márton találkozott fájdalmasan Zivzivadzéval – akit le is kellett cserélni –, a tizenhatos jobb sarkáról elvégzett szabadrúgást pedig Hegedüsnek kellett fognia. Nem adta fel a PAFC az egyenlítésért folytatott küzdelmet, a 82. percben Vanecek fejelt kevéssel kapu mellé. A 85. percben Takács Tamás roboghatott egyedül Hegedüs kapujára, centerezni próbált, de Mebrahtu vetődve megmentette csapatát a góltól. A folytatásban már nem született több találat, így elszenvedte első vereségét 2020-ban a PAFC, amely egygólos hátrányból várhatja a jövő szerdán esedékes mezőkövesdi visszavágót.

JEGYZŐKÖNYV

Puskás Akadémia FC–Mezőköved Zsóry FC 0-1 (0-0)

Pancho Aréna, 742 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor P., Szécsényi I.)

PAFC: Hegedüs – Radics, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Favorov (Mebrahtu,

55.), van Nieff Plsek (75.) – Slagveer, Knezevic, Gyurcsó (Sós B.,

64.) – Vanecek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Mezőkövesd: Szappanos – Eperjesi, Neszterov (Farkas D., 44.), Karnyicki,

Vadnai – Pekár, Berecz, Meszhi (Besirovic, 72.), Vajda – Jurina,

Zivzivadze (Takács T., 75.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Sárga lap: Meissner (45.), Hadzsiev (53.), Mebrahtu (68.), ill. Vadnai

(64.)

Gól: Zivzivadze (47.)