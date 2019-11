Kiizzadták a győzelmet a Hydro Fehérvár AV19 fiai

Ahogy szeptember Fehérváron, úgy vasárnap este is a ráadásban tudta legyőzni a Dornbirnt a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata.

Nem sikerült péntek este pontot csenni Észak-Olaszországból, a Bolzano ellen összeszedett háromgólos hátrány a kemény küzdelem ellenére is túl soknak bizonyult, és végül 5-2-es olasz siker született. Így érkeztünk el a hétvége második mérkőzéséhez, amely során szintén idegenben, a sereghajtó Dornirn ellen kellett megszakítania immáron hárommeccses vereségi sorozatát a Fehérvárnak.

Meddő vendég fölénnyel indult a találkozó, egészen a harmad közepéig kellett várni, hogy Michael Ozasnak is legyen komolyabb tennivalója a fehérvári kapuban. Ahogy kétirányú lett a forgalom a jégen, hamarosan meg is született az első találat: Tomi Korkko passza után Emil Romig lőtt a kapuba, 1-0. Az egyenlítésért küzdő Volán dolgát kiállítások nehezítették, így az nem is sikerült az első húsz perc végéig.

A fordulást követően már nem kellett sokat várni az egalizálásra, két perc elteltével Felix Girard passzát Dylan Busenius váltotta gólra, 1-1. Maradt lendületben a kék-fehér gárda – amikor éppen senki sem ült közülük a büntetőpadon –, veszélyes helyzeteket sikerült kialakítani a dornbirni kapu előtt. Reisz Áron és Girard sikertelen próbálkozásai után a 34. percben fordított a Volán: a csapatkapitány Kóger Dániel fordult a kapu elé, az ő lövését még védte Juha Järvenpä (a fehérvári vezetőedzőnek csupán névrokona – a szerk.), a kipattanót viszont a mindössze 20 esztendős Mihály Ákos bombázta a kapuba, megszerezve élete első EBEL-gólját 1-2.

Fehérvári hátránnyal kezdődött, majd fehérvári góllal folytatódott a záró felvonás: Felix Girard révén már kétgólos volt a vendégek előnye, 1-3. Hogy mire, illetve mire nem elég ekkora előny a jégkorongban, sajnos igen hamar kiderült: kilenc perccel a vége előtt egy kapu előtti kavarodás után Mathias Bau ütőjéről került a fehérvári kapuba a korong, majd egy perccel később William Rapuzzi egalizált, 3-3.

A rendes játékidőben aratott sikerért járó három pont ezzel elúszott, a két pontért viszont továbbra is küzdött a Fehérvár: előbb Andrew Yogan ziccerét védte Järvenpää, majd Girard próbálkozását hárította bravúrral. A gól nélküli hosszabbítás után jöhettek a büntetők, ahol Lehtonen és Kóger is betalált, míg a hazaiak rendre hibáztak, így – ha nehezen is, de – pozitív végkicsengéssel zárul a hétvégi idegenbeli túra, 3-4.