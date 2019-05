Kihúzták a hód méregfogát

Idegenbeli sikerével szinte biztossá vált: a Fehérvár jövőre is a férfi vízilabda OB I/B-ben küzdhet majd.

HVSC–Fehérvár VSE 11-12 (3-2, 4-5, 0-2, 4-3)

FVSE: Nagy D. – Nagy M., Almási 1, Sebestyén 3, Albert 6, Gáti, Csányi 1. Csere: Bekő 1, Pászti, Horváth R., Mihályi. Vezetőedző: Gyöngyösi János.

A hatcsapatos alsóház éllovasához látogatott az osztályozó elkerüléséért harcoló FVSE szombaton, amely Csányi Márk akciógóljával szerzett vezetést az első negyed felénél. Albert Barnabás menetrendszerű találatával már kettővel vezettek a fehérváriak, a liga legjobb mesterlövésze végül hatig meg sem állt. Az első nyolc perc végére megrázta magát a Hódmezővásárhely, a hazaiak sorozatban háromszor vették be Nagy Dávid kapuját, aki ráadásul egy ötméterest is megfogott. A második felvonásban folytatódott az adok-kapok, ebből Sebestyén Balázs, Bekő Martin és Albert vezérletével a koronázóvárosiak jöttek ki jobban. A nagyszünetet követően Sebestyén, Albert és Almási Patrick is túljárt a hazai kaput védő Ujházi Attila eszén, a mindent eldöntő gólt Albert dobta, öt másodperccel a vége előtt.