Kihívásvideók dobják fel az otthoni edzésmunkát a Vidi játékosainál

Tassy Áron, a Mol Fehérvár FC erőnléti edzője a klubja honlapján beszélt a járványhelyzet alatti edzéstervek összeállításának nehézségeiről, az utánpótláskorú játékosoknak készített otthoni edzésprogramok specialitásairól.

„Nagyon nehéz a jelenlegi helyzet, melyhez az edzőknek és a játékosoknak is alkalmazkodniuk kell – idézi a molfehervarfc.hu Tassy Áront. – Mivel korábban még csak hasonlóra sem volt példa, ezért nyilván a szakirodalomban sincs olyan fejezet, hogy »játékosok speciális edzésterve világjárvány idejére«. Ráadásul egyáltalán nem könnyű a labdarúgóknak otthon edzeniük, ugyanis ez egy csapatjáték, nem egyéni sport. Másrészt teljesen mások az otthoni körülmények, edzéslehetőségek, hiszen van, aki szép nagy kertes házban lakik, más egy lakásban, megint más pedig mondjuk csak egy szobában, hiszen sok fiatal még természetesen együtt él a szüleivel.”

Elsősorban olyan feladatokat kapnak a játékosok, melyekkel az állóképességüket lehet szinten tartani, de a fiataloknál másra is tekintettel kell lenni.

„Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az NB III-as játékosok többsége még iskolába jár, és sokan pont érettségi előtt állnak, úgyhogy a napi edzések mellett az iskolai követelményeknek is meg kell felelniük, ugyancsak rendhagyó módon – folytatta Tassy. – Heti rendszerességgel kapnak a srácok edzéstervet, melynek a nagy százalékát olyan gyakorlatok teszik ki, amiket saját testsúllyal lehet megoldani, így ezek a gyakorlatok akár egy kis szobában, akár a kertben is elvégezhetők. A versenyidőszak terheléséhez hasonló programot kapnak a játékosok. Szerencsére a kinti futást nem tiltották meg a szakemberek, így különböző futások is részét képezik a heti feladatsornak.”

Fontosak a különböző mobilizációs gyakorlatok is, ezzel próbálják minimalizálni a sérülésveszélyt, ami a közös edzések újrakezdésekor leselkedik az utánpótláskorú labdarúgókra a füves pályákon.

„Minden korosztályban különböző kihívásvideókkal próbálom élvezetesebbé tenni a munkát, szerencsére erre vevők a srácok és a lányok is. Becsülettel elvégzik a feladatokat, a videókat is rendszeresen elkészítik, és meg is osztják a többiekkel. Ennek köszönhetően legalább valamilyen szinten folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással” – engedett bepillantást a mindennapokba Tassy – olvasható a Nemzeti Sport oldalán.