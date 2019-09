Kihasználatlanul maradt felcsúti helyzetek

A válogatott szünetet kihasználva nemzetközi felkészülési mérkőzést iktatott a programba a felcsúti szakmai stáb, mégpedig a szerb első osztályú labdarúgó-bajnokság első helyén álló Topolya ellen.

Puskás Akadémia FC–Topolya SC 0–2 (0-2)

PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Hegedűs J., Spandler, Bokros, Urblík, Fülöp L., Sós B., Tamás N., Gyurcsó, Vanecek. Csereként pályára lépett: Major, Nagy Zs., Van Nieff, Vlasko, Magyar Zs., Madarász, Knezevic, Vörös T. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Topolya: Jorgics – Varga, Grabezs, Skopljak, Brankovics, Tomanovics, Sinkovits, Milicsevics, Rovcsanin, Duronjics, Lukics. Csereként pályára lépett: Antonics, Tumbasevics, Ponjevics, Pantovics. Vezetőedző: Szabó Zoltán.

Azt már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy nem lesz könnyű dolga a bajnokság eddigi öt mérkőzésén két győzelmet begyűjtő PAFC-nak egy olyan Topolya ellen, amely a Vojvodinát és a Crvena Zvezda együttesét is maga mögött tudja tartani – bár utóbbi csapat kettővel kevesebb meccsnél jár. Ennek ellenére az első húsz percben többször is ellenfele kapuja közelébe tudott kerülni a PAFC, előbb Tamás Nándor, majd David Vanecek veszélyeztetett. A hazai helyzeteket aztán vendég gólok követték, a 22. percben Erszan Rovcsanin, a 35. minutumban Nenad Lukics vette be Tóth Balázs kapuját, 0-2. A szünetben majdnem teljes sorcserét végrehajtó hazaiak erejéből a folytatásban csak két lesgólra futotta, kétgólos győzelmet aratott a Topolya.