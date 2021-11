Kiharcolta a DKKA a győzelmet

Szoros meccsen harcolta ki a tovább­jutást a magyar kupa 1. fordulójában a Dunaújvá­ro­si Kohász KA a Szombathely ellen. Sokáig pariban volt a vendégcsapat, végül 32-29-re nyert a DKKA.

Dunaújvárosi KKA – Szombathelyi KKA 32-29 (15-18)

Dunaújváros, 220 néző. Vezet­te: Őri, Pozdena.

DKKA: Bartulovic – Kukucs­ka, Borgyos 4, Bulath 12 (7), Weisheitl, Krupják-Molnár 1. Cse­rék: Wéninger (kapus), Polics, Fodor N., Szalai 9, Sustkova, Farkas J. 4 (1), Matucza 1, Kiss Cs., Kazai 1. Vezetőedző: Vágó Attila.

Hungast Szombathelyi KKA: Tomasevic – Kadlicsek 1, Horváth P. 4, Pődör R. 6 (4), Gorilska 2, Stosic 1, Csire 5. Cserék: Balog (kapus), Biró, Szendrei 2, Gheorghe 1, Lubianaia 2, Prkacin 4, Virág 1. Vezetedző: Marosán György.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 8/8, ill. 4/4.

Csalóka a szombathelyiek bajnoki mérlege, az NB I-ben begyűjtött hat vereség és az egyetlen győzelem. A múlt héten ezt jól megtanulta a Kohász megyei riválisa az Alba Fehérvár KC is, amely óriási csatában tudta csak egyetlen góllal felülmúlni a nyugati határszél csapatát. A két bajnoki győzelemmel a meccsbe megérkező DKKA is leckét kapott az első félidőben, mert hiába vezetett mindjárt a meccs elején három góllal, a Szombathely nem csak egyenlített, a félidő derekán meg is fordította az állást. Pedig ez idő tájban Bulath Anita egymaga hat góllal sorozta meg a vendégeket. Talán ebben is rejtőzött a gyengélkedés oka: ugyanis a rutinos átlövőn kívül csak mérsékelten muzsikáltak jól a játékostársak, és sok hiba is becsúszott, egészen konkrétan a félidőre kialakuló három gólos hátrányt egy eladott labdának „köszönhette” a Kohász. Ahogy az Alba FKC, úgy a DKKA számára is nagyon kellemetlen ellenfélnek bizonyult a bajnokságban a kiesés ellen küzdő gárda.

A fordulás után jobban nézett ki a Kohász játéka, az első tíz percben 7-2-es szériát futott a házigazda, ekkor Szalai Babett szórta a gólokat, pár perc leforgása alatt négy találattal kínálta meg a szombathelyieket! Aztán alábbhagyott a lendület, és csak egy gólon tudta tartani maga mögött a Kohász a vendégeket. A véghajrára ugyan megléptek hárommal, de ez korántsem volt életbiztosítás a Szombathely ellen. Nem inogott meg a DKKA az utolsó percekben, stílusosan Bulath dobta az utolsó gólt, összesen tizenkétszer talált a hálóba!

A Dunaújváros továbbjutott a magyar kupa következő fordulójába.