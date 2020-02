Kiharcolt a győzelmet az AV19

A válogatott szünet előtti utolsó mérkőzésen lélekemelő sikert arattak a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozói.

Kettőből kettő a Fehérvár eddigi mérlege az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) alsóházi középszakaszában, így az üldözőktől tisztes távolságban, az első két helyet szem előtt tartva várhatja a folytatást. Vasárnap este az elmúlt időszakban több alkalommal is a küzdeni akarást hiányoló Raktár utcai közönség előtt aratott 3-1-es sikert az együttes, amely 60 perc több szurkoló hitét visszaadta: van jövője ennek a csapatnak.

– Az első húsz percünk nagyon jól sikerült, több kapuvasat is ütöttünk. Keményen védekeztünk, amiből kiindulva komoly helyzeteket tudtunk kialakítani, hamarabb is vezethettünk volna két-három góllal is akár. A középső játékrészben volt egy időszak, amikor a lélektani mérleg nyelvét egy ideig maguk felé tudták billenteni, de ezt is kemény munkával sikerült kivédekeznünk. Ezután már a helyzeteink is bementek, a megszerzett előnyt pedig a véleményem szerint szintén jól sikerült harmadik harmadban sikerült megőriznünk. Egy védelmi hibát tudtak kihasználni, és létszámfölényben megindulva sikerült szépíteniük, de összességében a szezon eddigi egyik legjobb mérkőzését játszottuk – nyilatkozta Antti Karhula vezetőedző a mérkőzést követően.

Szemmel láthatóan felvette a kesztyűt a Volán a középszakaszra, a kemény ütközéseiről híres Jonathan Hartyn és Szabó Krisztiánon kívül is számos játékos felszívta magát a találkozóra. Így tett Erdély Csanád is, aki bár ezúttal gólt nem szerzett, hasznos játékkal vette ki a részét a sikerből.

– Mind a 22 játékos megtette, amit elvárnak az edzők tőlük. Keményen megküzdöttünk ezért a három pontért, ami még nagyon fontos lehet a folytatásra nézve – mondta.

A folytatás viszont csak február 11-én következik Villachban, addig ugyanis válogatott szünet vár a játékosokra. Egészen pontosan Kornakker Dániel hálóőr, Stipsicz Bence, Szabó Dániel és Szabó Bence hátvédek, valamint Andrew Sarauer, Erdély Csanád, Szita Donát és Kóger Dániel támadók utaznak az angliai Nottinghambe a nemzeti együttessel, hogy ott újabb lépést tegyenek a téli olimpiai részvétel irányába. Jarmo Tolvanen együttesének a házigazda briteken kívül Észtországot, valamint a jóformán erdélyi magyar játékosok alkotta román válogatottat kell, hogy leelőzzék a továbbjutást jelentő első hely megszerzéséhez. Február 6-án, csütörtökön Észtország ellen nyit a magyar csapat, 8-án következik a románok elleni összecsapás, majd 9-én, az Egyesült Királyság ellen zárul az olimpiai selejtezőtorna.