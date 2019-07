Kihagyta helyzeteit a felcsúti csapat, és ki is kapott

Az Ausztriában edzőtáborozó Puskás Akadémia FC csapata lejátszotta második felkészülési mérkőzését szombaton. Ellenfelük ezúttal az izraeli Makkabi Petah Tikva együttese volt, melytől kétgólos vereséget szenvedtek.

Már egy hete, hogy elutazott a magaslati edzőtáborba a felcsúti alakulat, és még egy hétig élvezhetik Stájerország vendégszeretetét. Első meccsüket kedden játszották a szerb másodosztályban szereplő Zsarkovo ellen, és Josip Knezevic duplájával le is győzték ellenfelüket. Hornyák Zsolt vezetőedző még érthetően keresi csapatát, a lehető legoptimálisabb összeállítást, úgyhogy a Makkabi Petah Tikvát is más összetételű csapat fogadta, mint amely kedden lépett pályára. Öt hónap után helyet kapott most a kezdőben az ősszel a Törökország elleni U21-es Eb-selejtezőn szárkapocscsonttörés szenvedő, és emiatt közel fél évet kihagyó Spandler Csaba, aki ugyan már játszott az NB III-ban a PAFC II színeiben néhány meccset, de azért dolgozik, hogy újra a hátsó alakzat biztos pontjaként számíthasson rá mestere. Hozzá hasonlóan bekerült a csapatba Skribek Alen is, ő egy év alatt az U17-es együttesből az első csapatig jutott. A 18 éves támadó 2017-ben érkezett az akadémiára, gólt rúgott a Bayern Münchennek a Puskás–Suzuki-kupán, 2018 őszén pedig Visinka Ede keze alatt már a felnőttek között is debütált az NB III-ban. Teljesítményének köszönhetően az AFC Csákvár volt a következő állomása, ahol szintén nem vallott szégyent. 2022-ig hosszabbította meg szerződését az ifjú szélső, aki reméli, hogy az NB I-es bemutatkozása sem várat sokat magára.

Puskás Akadémia FC–Makkabi Petah Tikva 0–2 (0–1)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki, Hegedűs J., Hadzsiev, Spandler – Van Nieff, Urblík, Sós B. – Skribek, Knezevic, Mebrahtu. Csere: Huszti A., Radics, Fülöp L., Vanecek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Blorian (34.), Abada (67.)

A 18. percben Knezevic lábában volt a gól, ám a támadó ziccerben lábon találta az izraeli kapust. Egy perc múlva Sós Bence indította a jobb szélen Golgol Mebrahtut, az ő középre adására ismét Knezevic érkezett, s ezúttal jól is lőtte meg a labdát, ám a hálóőr nagyot mentve kitolta a labdát az alsó sarokból. Aztán a 34. percben egy hazaadás felpattant Hegedüs Lajos kezére, ezért a Makkabi a tizenhatosunkon belülről, 10 méterről végezhetett el közvetett szabadrúgást, a lövés lepattant a sorfalról, a gazdátlan labdát Or Blorian vágta a kapuba, 0–1. Négy perc múlva így is egyenlíthetett volna a PAFC, ám a középen meglóduló Skribek Alen hiába hozta óriási helyzetbe Sóst, de ő a jobb alsó mellé lőtt. A szünet után Fülöp Lóránd emelt a kapus kezébe, míg a 67. percben Abada egy jobb oldali támadást fejezett be eredményesen, 0–2.