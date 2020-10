Kifakadt a Puskás mestere – A vezetőedző szerint játékosai féltékenyek egymásra

A DVTK magabiztos első félidei teljesítménnyel három góllal verte meg a Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I. 8. for­duló­jának zárómérkőzésén. A találkozó után a PAFC mestere pedig meglepő őszinteséggel vallott problémákról, az öltözői hangulatról.

A Diósgyőr a saját közönsége előtt mindenkire veszélyes lehet, azt azonban kevesen várták, hogy a legutóbbi bronz­érmes Puskás Akadémiát egészen simán veri meg.

Akárcsak egy héttel ezelőtt az MTK ellen hamar hátrányba került a Puskás, amire a „vasgyáriak” még a szünet előtt kettőt rápakoltak, így már gyakorlatilag 45 percnyi játék után szinte lehetetlen helyzetben találták magukat Miskolcon. Problémáik a második félidő elején továbbtetőztek, amikor Spandler Csaba begyűjtötte második sárga lapját, emiatt a hátralévő időt kénytelenek voltak emberhátrányban végigfutballozni. Érdekesség azonban, hogy a kiállítást követően összekapták magukat, többet kezdeményeztek, mint ellenfelük, és tíz emberrel jobban játszottak, mint teljes létszámmal.

Minden jel arra mutat sajnos, hogy valami nagyon nincs rendben a csapat környékén, amely sorozatban harmadik vereségét szenvedte el a bajnokságban. Utoljára még 2019 februárjában volt egy hasonlóan negatív sorozata a felcsútiaknak. A fentieket erősítette meg a vezetőedző, Hornyák Zsolt is, aki közvetlenül a mérkőzés után kissé felpaprikázva nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

– Szétromboltuk a nyerő csapatot, a fiatalokat. Nem számítottunk rá, hogy szinte a teljes kezdőcsapatunkat ledönti a koronavírus a lábáról, s miután visszatértek ezek a játékosok, egész más képet mutatunk. Ha nem lesz rend az öltözőben, ha egymásra fognak irigykedni, és nem a pályán dől el, hogy ki játszik, és milyen erős, akkor nekem itt nincs keresnivalóm. Mindenki csak irányítani szeretne, de játszani senki sem. Úgy gondoltam, a fiatalok győzelmi szériája motiválóan hat az idősebb játékosokra, az utóbbi két mérkőzésen viszont fel sem ismertem a csapatomat. Ilyen gólokat kapni már a tizenötödik percben…?! A felelősségről beszélek. Nagyon erős középpályánk volt Knezeviccsel, Balutával, Plsekkel, Van Nieff-fel. Persze, néhányan formán kívül vannak még, de itt kell megmutatni magukat a pályán, és nemcsak a Ferencváros ellen, hanem Diósgyőrben is. Nekünk ezek a nehéz mérkőzések, mi nem vagyunk sztárcsapat, aki így gondolja, nagyot téved. Azért, hogy jól játszottunk, dolgoznunk kellett. Munka nélkül sehol sem fogunk nyerni!

A szavai megértéséhez fel kell elevenítenünk a Puskás Akadémia bajnokság elején nyújtott teljesítményét, amikor is több játékosuk elkapta a koronavírust, emiatt két halasztott meccs után a komplett kezdőcsapatot le kellett cserélni a fiatalokra (például Auerbach Martin, Komáromi György, Ganbold Ganbayar, Corbu Marius, Vizler László). Nem kis meglepetésre ez a húzás be is jött: 3-2-re verték hazai pályán az Újpestet az első mérkőzésen, majd Kisvárdán is megismételték a bravúrt (0-3),

ez­után ugyan a MOLFehérvár FC ellen kikaptak (1-3), de sokáig a győzelemre is esélyes volt a gárda. Majd a folyamatosan visszatérő futballistákkal a soraikban begyűjtötték a három pontot a Mezőkövesd ellen, azóta viszont látványosan visszaestek és az addig jellemző agresszivitás és lelkesedés is alábbhagyott.

A megoldás mindenképpen az lehet, amire Hornyák Zsolt is utalt nyilatkozatában, hogy rendet kell tenni a fejekben, hiszen ez a csapat nem véletlenül írt történelmet a tavalyi évben, amikor is bronzérmes lett. A Puskás Akadémia hét meccset játszott eddig és kilenc pontjával a hetedik helyről várja a bajnoki folytatást a Zalaegerszeg ellen, előtte pedig szerdán a Szentlőrinc vendégeként lép pályára a Magyar Kupában.