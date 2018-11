Kiesett az Alba FKC a kupából

Esélyesnek számított, végül hatgólos vereséget szenvedett a Magyar Kupában az Alba FKC női kézilabdacsapata, a nyugatiak 29-23-ra győztek.

Az első gólt Kopecz szerezte hétméteresből. Nascimento azonnal válaszolt látványos cunderrel. Kopecz ismét beköszönt, ezúttal akcióból, Gorshenina átlövését bravúrral védte Stolcz, azonban a kipattanót Zhilinskaite értékesítette, 2-2. Kopecz a későbbiekben sem hibázott, ellenben Gyimesi átlövése fölé szállt, Kovacsicz megmozdulását belemenésként értékelték a bírók, azonban a fehérvári egyenlítés nem jött össze, ugyanis Stolcz komoly bravúrokat mutatott be. Györköst a felső léc segítette ki, Boldizsár egyenlített, Nascimento pedig lerohanás után vezetést szerzett, 3-4. Könnyen kétgólosra módosulhatott volna a differencia, de Zhilinskaite ordító ziccert rontott, aztán védekezésben gyorsan javított, blokkolta Kopecz lövését, Mendy pedig bombagólt lőtt. Gyimesi a szaggatottról egalizált, Pelczéder hibázott, a másik szélső, Kovacsicz viszont szemfülesen összeszedett egy lecsorgót és a hálóba lőtt, 6-5. Horváth Bernadett is eredményes volt, Farkas Veronika látványos passzát váltotta gólra. A következő támadások nem hoztak eredményt, a hazaiak trénere, Bognár Róbert kért időt. Nascimento eredményes volt, a hazaiak Vukcevic és Bízik Boglárka révén két góllal elléptek, 9-7. Gorshenina hozta közelebb a vendégeket, a folytatásban Bízik Boglárka ismét beköszönt, aztán testvére, Réka is, a fehérváriak kapkodva fejezték be támadásaikat. Májer a kihagyhatatlan hagyta ki, aztán bravúros gólt lőtt, félidőben 14-12-re vezettek a házigazdák.

Horváth ziccerét védte Györkös, Gubikova pedig Nascimento hétméteresét. Farkas sem tudott kifogni Mistina eszén, ellenben Gorshenina beköszönt. Bízik Boglárka is betalált, ezt tette Kovacsicz is, megléptek a házigazdák, 17-14. Felváltva estek a gólok, a mosoniaknál Bízik Boglárka ügyeskedett, a túloldalon Gorshenina, az Alba válogatott szélsője, Pelczéder viszont nem találta a ritmust. Farkas Veronika lőtt hatalmas gólt talpról, Bízik Réka kapta el a fonalat, kétszer a szélről, egyszer hetesből mattolta a Mistina helyett visszatérő Györköst, 22-16. Meg is jött a határszéli hívek hangja, Gubikova magabiztos volt a hazai háló előtt, az albások viszont kapkodtak, Deli érthetően időt kért. Nascimento ziccerét Gubikova hatástalanította, Bízik B. pedig nem volt hajlandó hibázni, Boldizsár ugyan betalált, de a hazaiak őrizték 4-5 gólos előnyüket. Kovacsicz kapott kétperces büntetést, azonban Domokos emberhátrányban is eredményes volt. Deli időt kért 24-19-es állásnál, a zárás előtt hét perccel. Gorshenina tartotta a lelket a látogatókban, aztán Mendy is betalált, három gólra zárkózott az FKC, 29-23-ra nyertek a hazaiak, ezzel továbbjutottak a negyeddöntőbe.

Jegyzőkönyv

Eu-Fire Mosonmagyaróvár-Alba FKC 29-23 (14-12)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 800 néző, vezette: Horváth, Marton

Mosonmagyaróvár: Stolcz – Kovacsicz 2, Kopecz 3/1, Farkas V. 4/2, Bardi, Gyimesi 1, Tóth M. csere: Gubikova (kapus) Horváth B. 2, Vukcevic 3, Bízik B. 6, Domokos 4, Bízik R. 4/1. Vezetőedző: Bognár Róbert

Alba: Györkös – Nascimento 5/1, Gorshenina 5, Zhilinskaite 3, Boldizsár 2, Mendy 3, Szarka A. Csere: Mistina, Temes 3/2, Pelczéder 1, Rózsás, Sztankovics, Májer 1. Vezetőedző. Deli Rita

Hétméteresek: 4/4, illetve 4/3.