Kiélezett csatában kerekedtek felül a Titánok

Az Erste Liga keddi játéknapján a sorozat két legkevesebb gólt elérő csapata, a Titánok és a Gyergyói HK találkozott, és idén harmadik alkalommal is legyőzte riválisát a házigazda, hosszabbítás után.

A Titánoknak nem titkolt célja volt a mérkőzés előtt, hogy ezen az összecsapáson zárják le hatmeccses nyeretlenségi sorozatukat. Más lapra tartozik, hogy ehhez fel kellett kötni azt a bizonyos alsóneműt, de egy dolog azért feltétlenül mellettük szólt: idén már kétszer felülkerekedtek riválisukon.

Mindkét csapat pörgősen kezdett, a kapuk már az első percekben több alkalommal voltak veszélyben. Az első ígérkező lehetőség Kovács Alex előtt adódott, de Ruczuj Gellért remek ütemben nyúlt ki a bárdjával. A folytatásban is jobbára az erdélyiek ketrece előtt pattogott a korong, amennyiben Fortuna a Fehérvár-farm kezét „fogta” volna nem lett volna meglepetés a többgólos hazai előny. Majd a 12. percben kettős emberelőnybe került a vendéglátó több mint egy percre, de nem tudták bepasszírozni a gyergyói kapuba a pakkot.

Egy áthúzódó Titánok előnynél Dézsi Bence rövid, felső sarokra tartó lövése vezette be középső harmadot, de, mint előtte már számtalan esetben Ruczuj zsákmánya lett a korong. Ettől függetlenül kiegyenlített volt a mérkőzés, a GYHK láthatóan nem akart kockáztatni, mondhatni a biztosra mentek, ám megtört a jég a 27. percben, méghozzá előnyből. Danyil Jakimcsuk került a büntetőpadra, és ezt a Gyergyó hat másodperc alatt gólra váltotta, Tero Koskiranta Marek Troncinsky nagyszerű passzát vágta be, 0-1. Majd nagy nehezen, a sokadik akciójukat góllal fejezték be a hazaiak, a 37. percben talán először pattant ki Ruczujról a korong, és ezt már bekotorta a szemfüles Madácsi Benedek, 1-1. És, ha egy üzlet beindul! Alig telt el egy perc, amikor ugyancsak egy kipattanó pakkból már a vezetést szerezte meg Balogh Bence, 2-1.

Ahhoz, hogy a piros-fehéreknek egyáltalán legyen keresnivalójuk, ritmust kellett váltaniuk a záró húsz percben. A Titánok előnye egyáltalán nem volt a véletlen műve, igencsak megdolgoztak a fordításért. Mindenesetre izgalmas harmadik harmad várt a csapatokra! A várt gyergyói nyomás csak alacsony fordulaton érkezett a játékrész első felében, bár a bekkjeik is rendre felléptek a támadásokkal, és Gyenes Dávidnak azért több dolga lett a kékek kapujában. A 46. percben Almási Márk sorozta meg egymás után kétszer Ruczuj kapuját, de mindkét kísérlete elzúgott a ketrec mellett, és fölötte. Tíz perccel a vége előtt Császár Hunor növelhette volna csapata előnyét, egyéni alakítása végén a kapuvasat találta telibe. A GYHK sebességet váltott ezt követően, Gyenesnek nem lett megállása, és Silló Arnold kis híján be is vette a kaput. A hajrához érve bottal lökésért ültették le Kovácsot, de vendéghelyzet nélkül zárult ez az emberfór. Másfél perccel a vége lőtt négy a négy ellen játszottak a felek, levitte kapusát Szilassy Zoltán, és ez a húzása eredményes volt, mert 52 másodperc hiányzott a hárompontos sikerhez, ám Koskiranta ismét betalált, 2-2.

Jöhetett a hosszabbítás – csakúgy, mint a csapatok előző két meccsén. Több kínálkozó lehetősége is volt a gyergyói gárdának, de egy kapu előtti kavarodás után a 63. percben Császár emelt a hálóba, 3-2.