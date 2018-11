Kiadta kezéből sorsát a Vidi FC

Nehéz helyzetbe került a MOL Vidi FC a labdarúgó Európa-ligában azzal, hogy csütörtökön 2-0-s vereséget szenvedett a BATE Boriszov otthonában. Az El-ben számolgatni, vasárnap a Budapest Honvéd elleni bajnokin azonban nyerni kell.

Nagy tervekkel utazott a Vidi Fehéroroszországba, nyerni akartak a fehérváriak, hogy már a csoportkör zárása előtt kiharcolják a továbbjutást az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába. Ez magyar együttesnek még egyszer sem sikerült. Nem örülhettek azonban Marko Nikolics játékosai a dermesztő, mínusz 9–10 fokos hidegben megvívott boriszovi 90 perc után, a BATE 2-0-ra nyert, s tovább élteti az átkot. Magyar gárda még nem tudta megtréfálni az immár 15-szörös bajnokot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nehéz körülmények között, „verekedő” meccs kerekedett a pályán – értékelt a vezetőedző, Marko Nikolics. – Nem csak a hőmérsékletre gondolok – azzal amúgy sincs mit tenni –, inkább a talajra, amely rendkívül kemény volt. Nagyon naiv módon kaptunk ki, és akkor finoman fogalmaztam. Egy pontrúgás után kaptuk az első gólt, majd egy kontra után a másodikat. Mire hozzászoktunk a mérkőzés stílusához, már hátrányban voltunk. Nem játszottunk elég okosan az első harminc percben. Utána nem mondhatom, hogy rossz mecscsünk volt, de volt néhány rossz döntés, és nem sikerült pontot szereznünk. A továbbjutásban ennek ellenére természetesen hiszek. Ez a csoport az utolsó másodpercig nagyon kiélezett lesz, biztosan szükség lesz némi számolgatásra is ahhoz, hogy majd kiderüljön, a Chelsea-n kívül még ki jut tovább.

A már továbbjutott Chelsea esélyeshez méltón 4-0-ra verte a PAOK Szalonikit az L-csoport 5. fordulójában. Ez azt jelenti, hogy akár a csoportutolsó PAOK is továbbléphet, de nem vesztette el esélyét a Vidi sem. Ahhoz, hogy a második helyen továbblépjenek a fehérváriak vagy legyőzik a Chelsea-t december 13-án a Groupamában, ugyanakkor a BATE nem nyer a PAOK otthonában; vagy döntetlent játszik a Vidi a Chelsea-vel, és a PAOK legyőzi a BATE-t. Vagyis számolgatni kell majd, a piros-kékek a riválisok kezébe adták sorsukat.

– Nyilván az érezhető volt, hogy ellenfelelünk jobban hozzá volt szokva ehhez a hideghez, mi pedig az első 20 percben nem igazán találtuk a helyünket – tekintett vissza a BATE elleni összecsapásra Kovácsik Ádám, a Vidi kapusa. – Utána fokozatosan átvettük a játék irányítását, éppen ezért is volt különösen fájó, hogy a mérkőzés ezen szakaszában kaptuk a gólt. Nekünk főleg pontrúgásokból voltak lehetőségeink, sajnos ezeket nem tudtuk gólra váltani, míg a BATE egy olyan szituációt követően szerezte meg a vezetést, amely eddig a mi fegyverünk volt. A második félidő végén pedig egy kontratámadásból sikerült lezárniuk a hazaiaknak a meccset. Nyilván nem erre készültünk.

– A játékunkon kicsit érződött az elején, hogy nem szoktunk hozzá teljesen a körülményekhez – vélekedett a meccset rövid ujjú mezben, egyedüliként kesztyű nélkül végigjátszó csapatkapitány, Juhász Roland. – Amikor kezdtünk rendeződni, akkor kaptunk gólt, utána pedig mi mentünk az eredmény után. A második félidőben sikerült váltani, de ez az eredményben sajnos nem mutatkozott meg, nagyon kevés helyzetünk volt, ami bosszantó. Labdabirtoklásban volt, hogy a BATE fölé nőttünk, de ez most kevés volt. Hátrányból kellett ugyan fociznunk, de az olyan labdavesztések, mint ami a második gól előtt volt, nem férnek bele. A Chelsea ellen nagyon nehéz lesz, kis szerencsével kint szerezhettünk volna pontot, hasonló játékkal lehetünk eredményesek itthon is, de a Chelsea kiemelkedik az egész csoportból – tekintett már előre Juhász. Addig azonban a bajnokságban is helyt kell állni, rögtön vasárnap 18 órakor a Budapest Honvéd ellen.

– Mindenképp nyernünk kell, ezzel egyrészt sikerülne kicsit meglógnunk a Honvédtól, másrészt pedig, ha esetleg pontokat veszítene a Ferencváros, akkor hozzájuk is közelebb tudnánk kerülni – latolgatta az esélyeket a hazai bajnoki előtt a kapus, Kovácsik Ádám. – A célunk az, hogy megvédjük a bajnoki címünket, ehhez úgy érzem, minden feltétel adott és természetesen a Magyar Kupában is tovább kell lépnünk jövő héten.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS