Kéziakadémiai tervek Dél-Fejérben

Ha az elképzelések valóra válnak, Európa egyik kiemelkedő kézilabdaklubjának utánpótlásképzésében találhatják magukat a Dél-Fejér megyei, a mezőszilasi, a cecei, a sárbogárdi fiúk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A mezőszilasi iskolában erős a kézilabda, Zámbó Tibor igazgató edzőként is sikeres. Épül az iskola új tornaterme. Cecén a múlt héten vágtak bele az iskola bővítésébe: új tornaterem épül, szabványméretű, 40×20 méteres játéktérrel. Ekkora pálya nincsen a sárbogárdi járásban. A közeli – Tolna megyei – Simontornyán van. Az ottani kézilabdaklub utánpótlásában is pallérozódnak mezőszilasi és cecei gyerekek. Sárbogárdon is tervben van egy új, szabványméretű játéktérrel bíró csarnok fölépítése.

Varga Gábor országgyűlési képviselőt mindezek okán a kézilabdáról faggattuk. Emlékeztetett, hogy a 70-80-as években sűrű volt a kézilabdaélet Alapon, illetve Sárbogárdon; nagy hagyományai vannak errefelé e sportágnak. Elmondta, a veszprémi Éles Kézisulival és a Telekom Veszprém utánpótlásával is tárgyalnak már a Dél-Fejér megyei, illetve környékbeli kézilabda-vezetők.

– A nagyobb klubok is egyre komolyabban veszik az utánpótlást. A tavalyi évben alakultak meg az országos kézilabda-akadémiák, a férfiaknál és a nőknél is négy akadémiai központot hoztak létre. Speciális, mert a férfiaknál a veszprémi és a balatonfüredi képzés egy akadémiának számít, két helyszínen. Egyre inkább szeretnének alközpontokat kiépíteni. Mi is szeretnénk, ha Sárbogárd környékén is lenne egy ilyen akadémiai alközpont. Ezeket már Gulyás Péterrel (egykori válogatott kézilabda-játékos, jelenleg a Telekom Veszprém utánpótlásának szakmai igazgatója – a szerző), az ottani emberekkel tervezgetjük, szervezgetjük – mondta a képviselő. – Először is az infrastrukturális feltételeket kell megteremteni, utána pedig a humánerőforrást biztosítani. Ha ez meglesz, akkor én biztos vagyok benne, hogy ez a térség visszatér a remek utánpótlás-nevelő központok sorába – fogalmazott.