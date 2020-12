Kezdődik a női kézisek kontinensviadala

A jövő csapatának építése az elsődleges cél a női kézilabda-válogatott számára a Dániában ma kezdődő Európa-bajnokságon.

Még a célegyenesben is kérdéses volt, hogy meg lehet-e rendezni a női kézilabdázók tizennegyedik kontinentális seregszemléjét. Norvégia visszalépése után Dánia egyedül is bevállalta, hogy otthont ad az Eb-nek. Mondanunk sem kell, a lehető legszigorúbb egészségügyi protokoll van érvényben a verseny teljes ideje alatt. Teszt tesztet követ annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen a koronavírus-fertőzést. Egyfajta buborékban élik mindennapjaikat a csapatok. Kellemetlen, de szükséges.

Alighanem a Fejér megyei kézis hölgyek közül bárki szívesen átélné ezt a kellemetlenséget, ám a legutóbbi Európa-bajnoksággal ellentétben, amikor 2018-ban Franciaországba két dunaújvárosi, Szalai Babett és Kazai Anita is utazott, ezúttal nincs Fejér megyei érintett. Igaz, már a tavalyi világbajnokságon sem volt senki a keretben a megyéből. Más szelek fújnak, a fiatalok beépítése zajlik most a Kohásznál és az Albánál is.

A válogatottnál is hasonló most a terv. A Danyi Gábor, Elek Gábor kapitánypáros nyolc junior világbajnokkal frissítette fel a keretet, a többi között a Dunaújvárosban nevelkedő, tavaly óta a Ferencvárosban szereplő jobbátlövővel, Kujber Katrinnal. Visszatérők is akadnak, például Szöllősi-Zácsik Szandra.

A magyar csapat ma este 18.15-től Horvátország ellen kezdi meg szereplését a C csoportban. Hatodikán Szerbiával, nyolcadikán Hollandiával mérkőzik meg Koldingban.

A svédek ellen két felkészülési meccset vívott a csapat a napokban. Előbb szűk, egygólos győzelmet arattak, majd egy nappal később 31-25-re alulmaradtak. Élesben ma estétől kell bizonyítania a csapatnak, elsősorban azt, hogy a magyar női kézilabda – válogatottként – képes visszatérni az élmezőnybe.