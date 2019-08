Kezdődik a megyei pontvadászat

Két és fél hónap megérdemelt pihenő után, megújult erővel, átalakult keretekkel indulnak neki a megyei I. osztály csapatai az előttük álló három hónapos őszi idénynek.

Az 1. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra. Szokás szerint idény elején három kérdést tettünk fel a szakembereknek.

– Hogy sikerült a felkészülés?

– Milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?

– Mit vár a hétvégi meccstől?

2019. augusztus 17., 17 óra Sárbogárd SE (8.)–Ercsi Kinizsi SE (5.)

Pajor László a Sárbogárd SE szakmai igazgatója:

– Kellő nyugalommal és fegyelemmel csináltuk végig az alapozást. Minden adva volt ehhez, ráadásul szerencsére óriási játékosmozgás nem volt. Az edzőmeccseken kifejezetten erős csapatok ellen játszottunk, a rendkívüli gyakorlást pedig a megye kettes csapatunk ellen tudtuk elvégezni. Az igazolást majd az fogja adni, ha az első mérkőzésen az Ercsi ellen jó játékkal magabiztos győzelmet aratunk, és bezsebeljük a három pontot. Az elsőt hat helyre próbáljuk a csapatot felhozni, a tavalyi év egy kicsit az eredmény szempontjából rosszabb volt, mint amit vártuk, de erre építve egy kicsit idén feljebb léphetünk. Nem bízzuk el magunkat, attól függetlenül, hogy a múlt héten a kupában magabiztosan nyertünk, külön kezeljük a két mérkőzést. Kellő tisztelettel, de kizárólag a három pontnak örülne az egyesület és én is. Kifejezetten nehéz mérkőzésre számítok, láttuk egymást, most ők is tudják, hogy mi az erősségünk, és a gyengénk.

Flavus Velence (új, megye II. 1.)–Ikarus-Maroshegy (7.)

Oláh Attila a Flavus Velence vezetőedzője:

– Korábban kezdtük a felkészülést, mint kellene, július elsején már a pályán voltunk. Nem titkolt célom az volt, hogy feltérképezzem a helyi viszonyokat, valamint a régi és új játékosokat. Ezért is tartottam terepszemlét az első héten, és innentől kezdve fokozatosan indult a célszerű munka. Két csapattal dolgoztunk, melyek között biztosan lesz átfedés, így több fiatal bizonyíthat majd a megyei kettes csapatban. Amennyiben ez működik, akkor nyilván az első csapat öltözőjébe is beléphetnek. Edzői szempontból jó, ha van egy biztos hátország. Gondolok itt második csapatra, és az U19-es gárdára, ugyanakkor kezelni is tudni kell a helyzetet. Mindenkivel meg kell értetni, hogy a megyei futballban is tíz mezőnyjátékos, és egy kapus alkothatja egyszerre a kezdő tizenegyet. Azonban nagy segítséget jelent, hogyha nemcsak erős a kezdőcsapat, hanem a keret is ennek megfelelő. Jó az, ha egészséges a versenyszellem a játékosok között, hiszen, aki hét közben nem úgy dolgozik, annak nyilván jön egy vetélytárs, aki ennek tükrében beverekedheti magát a csapatba. Újoncként a vezetőség az első hat hely valamelyikének megszerzését tűzte ki. Természetesen, hogy ezt teljesíteni tudjuk, minden mérkőzésen oda kell figyelnünk. A lehetőségeink megvannak és minden meccsen arra készülünk, hogy a jobb csapatokat is megszorongassuk. Hazai pályán mi más célunk lehetne egy idénynyitón, mint a győzelem megszerzése, de hangsúlyozom minden csapatot tisztelni, és becsülni kell! Ellenfelünknek vannak lendületes játékosai, de nekünk van egy tervünk arra, hogyan nyerjük meg a mérkőzést, bízom benne, hogy sikerülni is fog. Nehéz lesz az Ikarus ellen, de minden ellenfél ellen a bizonyításért és a három pont megszerzéséért szállunk majd harcba.

Bodajk SE (új, megye II. 3.)–Főnix FC-Baracska (6.)

Takács Viktor a Bodajk SE vezetőedzője:

– Jól sikerült a felkészülésünk, heti három edzést tartottunk, és edzőmeccset játszottunk, húszas keretet alakítottunk ki, öt poszton változtattunk a tavalyihoz képest. Így a csapat negyede kicserélődött, úgyhogy egyelőre még számunkra is nagy kérdőjel, hogy mire is lesz képes a társaság, amely nagyon fiatal. Több játékosnak is van első osztályú rutinja, így ennek alapján a 8–12. helyet célozzuk meg az első évben, a realitások talaján maradva. Ez feltétlenül benne lehet a csapatban. A Főnix FC csapatát megismerhettük már a kupában, nyilván meglepetés lenne, ha otthon tudnánk tartani a három pontot, ám mindenképpen erre törekszünk. Egy siker feltétlenül kellő alaphangot adhatna erre a szezonra.

2019. augusztus 18., 17 óra Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (4.)– Kisláng-Telmex SE (12.)

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője:

– Mint minden csapatnál, így nálunk is a nyári kiruccanások, és a szabadságok nem tesznek jót, illetve nem tettek jót, akadályozták a rendes felkészülést. 16 játékossal zártuk a tavalyi szezont, Király Bence az NB III-as Iváncsához igazolt, míg Varga Balázs nagy riválisunkhoz, a Mór csapatához szerződött, ez a lépés azonban csalódást okozott. Balogh Botond abbahagyta, a civil életben képzeli el a jövőjét, Fodor Gergely Ausztriában folytatja, valamint Somogyi Dávid Martonvásárra távozott, Czifra István pedig Előszállásra igazolt. Az érkezők sora elég hosszú, de van olyan, aki már azóta távozott is. Rapali Márk ideigazolt volna második számú kapusnak, de aztán mégis visszatért Fehérvárcsurgóra. Erre a posztra érkezett Erdélyi Ádám Balatonfüredről, a Puskás Akadémián nevelkedett, és szintén Füredről jött Mód Ádám, Parádi Erik Baracsról, Endrefalvi Tamás Tordasról, Koronczi Bence a Puskás Akadémiáról, Cziklin Roland Martonvásárról, Liszi Márk Balatonfüredről, Papp Ádám a BVSC-től, míg Tóth Tibor a Dunaújváros PASE csapatát hagyta ott. A múlt héten a Velence elleni kupamérkőzésen nem játszottunk jól, egy döntetlenre rászolgálhattunk volna, de szerencsésebb volt a házigazda, csalódás volt számunkra a kiesés. Ezek után már csak a bajnokságra koncentrálunk, mindenképpen a dobogón szeretnénk végezni, de ez azon múlik, hogy menynyi idő alatt érik össze a csapat. Ebben benne lehet akár a bajnoki cím is. Amennyiben komoly eredményt szeretnénk elérni, akkor a Kisláng elleni találkozón, valamint az összes hazai mérkőzésén be kell gyűjteni a három pontot.

Móri SE (3.)–Sárosd Kronos Sport (2.)

Petres Tamás a Móri SE vezetőedzője:

– Alapvetően jól sikerült a felkészülésünk, bár voltak betegségek, és kisebb sérülések, amelyek hátráltatták a munkát. Ezen felül nyaralások is akadályozták a folyamatosságot, de annak örülök, hogy jól erősítettünk. Ugyan még messze vagyunk attól, amit én elképzelek, de a fejlődés abszolút benne van a csapatban. Talán ez már a kupamérkőzéseken is látszott. Amin még javítanunk kell, az ismételten a helyzetkihasználás. Csak rengeteg helyzet kialakítása után tudunk gólokat elérni. A kontrák elleni védekezés ugyancsak kardinális kérdés, nehezíti a dolgunkat, hogy sokszor nem tudjuk hatékonyan megoldani. Ugyanaz a tervünk, mint tavaly volt, azaz szeretnénk megnyerni a bajnokságot kulturált, jó futballal. Kétségtelenül pikáns mérkőzés lesz a hétvégén a Sárosd ellen. Meg tudtuk őket nézni a múlt héten, ők is megnéztek minket. A győzelmünk ellenére úgy vélem, hogy háromesélyes a mérkőzés.

Enying (15.)–Lajoskomárom (11.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője:

– Mint minden évben, úgy most is próbáltuk a maximumot kihozni a felkészülési időszakban a csapatból. Úgy érzem, hogy ez jól sikerült, viszont aránylag sokan megsérültek ezen időszak alatt, és ez aggodalomra ad okot a szezonkezdés előtt. Legalább annyi távozónk van, mint amennyi érkezőnk. Mivel a korábbi edzőnk Megyeri János Lajoskomáromban folytatja ezért többen vele tartottak. Próbáltuk őket pótolni, Paluska Krisztián visszacsábítása feltétlenül erősítést jelent. Sajnos bokasérülést szenvedett az egyik felkészülési mérkőzésen egy szándékosnak mondható belépő után, és elég sokáig nem számíthatunk rá. Még mindig építkezünk, a csapat nem nyerte el a végleges formáját, ráadásul támadó fronton még mindig kellene erősíteni. Akkor már elégedett leszek, ha nem leszünk pofozó gépek. Mivel nem lesz kieső, ez nem ró ránk akkora terhet, hogy azzal kelljen foglalkozni, hogy elmozduljunk az utolsó helyekről. Biztosan meg fogjuk nehezíteni több csapat dolgát, és annyi pontot azért össze fogunk gyűjteni, hogy ne az utolsó helyek valamelyikén végezzünk. A Lajoskomárom elleni mérkőzés mindenképpen pikánsnak ígérkezik az említett okok miatt is. Nagy várakozással tekintünk elé, és az is nyilvánvaló, hogy mindkét csapat bizonyítani akar. Nálunk három-négy meghatározó játékos is hiányozni fog, de remélem, hogy ez nem fogja rányomni a bélyegét a teljesítményünkre, és helyt fogunk így is állni.

Martonvásár SK (13.)– Tordas FÉSZ ZRT. (9.)

Patkós Csaba a Martonvásár vezetőedzője:

– Nem sokon múlott, hogy itt minden szanaszéjjel menjen, aztán a város is belátta, többről van szó annál, hogy megszűnjön egy ilyen nagy múltú klub. A városnak és az elnök úrnak köszönet jár azért, hogy életben maradtunk. Visszajött a régi martoniak közül Schäff er Ádám, és Király János, de rajtuk kívül is sikerült több játékost igazolni. A tavalyi csapatomnak megköszönöm a munkát, ők jó alapot adtak erre az idényre. Az idei gárda más lesz megerősödve, úgyhogy mindenképpen jó szereplést várok. Jók az előjelek, azonban minél előbb össze kell állnunk, és akkor a tabella első felében végezhetünk. Az előző hétvégén már találkoztunk a Tordas csapatával, amely eléggé átalakult, a saját játékunkat akarjuk játszani, ha ezt elérjük a meccsen, úgy érzem, lehet esélyünk.

Megjegyzés: a csapatok neve mögött az előző idényben elért helyezésük számát tüntettük fel.