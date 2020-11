Kezdenek összeérni a Titánok

A Titánok együttese öt meccsen van túl a jégkorong Erste Ligában, a koronavírus-járvány miatt számukra kissé késve indult szezonban. Az eddig eltelt időszakot próbáltuk körbejárni.

A Titánok csapata ettől a bajnoki szezontól kezdve már nem az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban játszik, hanem ahogy azt már a tavaly évben beharangozta a klub, Győrbe tette át állomáshelyét a Fehérvár AV19 farmcsapata. Új vezetőedző került nyáron a gárda élére, mintegy folytatva az egyesületnél kialakult „legújabb trendet”, a finn Kasper Vuorinen.

– A Titánok élére olyan edzőt kerestünk, aki motivált, és jártas a fiatal játékosok fejlesztésében. Az út marad a régi, a csapat lényege eddig is az volt, hogy a fiatalokat egyre közelebb hozhassuk az osztrák ligában szereplő együtteshez – hangsúlyozta érkezésekor Szélig Viktor, a Fehérvár AV19 SC general menedzsere.

Úgy tűnik, hogy a szakember és a csapat egymásra talált az eltelt néhány hétben, öt mérkőzésen vannak túl, és ez, valamint a válogatott mérkőzések miatt jött tíznapos szünet adott alkalmat arra, hogy megkeressük a finn szakembert.

– Jól, és keményen dolgozó, profi csapatunk van, most a mérkőzéseken még nem adunk ki mindent magunkból, azon vagyunk, hogy mindez pozitív irányba változzon. Még ugyan nem jönnek az eredmények, folyamatosan az edzéseken kell begyakorolnunk azt a taktikát, hogy mérkőzéseket tudjunk nyerni. Jó úton haladunk efelé. A város nagyon szép, a klubnál minden úgy működik, ahogy egy profi csapatnál kell, úgyhogy minden feltétel adva van a csapat fejlődéséhez – vélekedett Kasper Vuorinen.

A finn tréner elégedett, de látja, min kell javítani.

– Szépen dolgozunk, ezzel elégedett is vagyok, de nem látjuk még az eredményét, mert mindig hiányzik egy utolsó löket. A célunk nem csak az, hogy jól játsszunk, hanem hogy meglegyen a lehetőségünk mérkőzéseket nyerni. A védelem jól működik, jó a hozzáállás, sok energiát fordítunk erre, de a koronggal való játékban, vagy a támadásokban hatékonyabbnak kell lennünk, a jégen lévő mind az öt játékosnak bele kell tenni apait és anyait, valamint a koronggal gyorsabb, és okosabb döntéseket kell hoznunk. A játékosok nagyon nyitottak, akkor is, ha nem voltak idáig annyira eredményesek, mint esetleg várták volna, de úgy látjuk, hogy a folyamatok jó irányba haladnak.

A koronavírus miatti kényszerszünetet nem volt könnyű kezelni.

– Mindig vannak kihívások a sportban, amikor elkezdtük, mindenki azt mondta, milyen fiatal a csapat, de most nem ez van a középpontban. A koronavírus jelen van még most is, senki sem ezt várta, nem egyformán sújt mindenkit, de mivel nem tudunk ezen változtatni, vagy elfogadjuk, vagy pedig feladjuk. És mi úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk a jelenlegi helyzetet, és a legjobbat próbáljuk kihozni belőle klubként és csapatként is.

Vuorinen még nem jelenti ki, hogy teljesen összeállt a csapat.

– Az idő majd megmutatja, de csapatként hiszünk abban, amit csinálunk, és ez megadja az alapot arra, hogy egyre jobban dolgozzunk minden nap.