Kezd teljesen felborulni a női kézilabda-bajnokság tervezett menetrendje

Sorra kerülnek karanténba a csapatok.

Az elmúlt napon az Érdnél, a DVSC-nél, sőt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiánál is megjelent a vírus. A Magyar Kézilabda-szövetség az elmúlt héten módosította koronavírus-protokollját, mellyel kötelezővé tette a csapatok számára a heti egyszeri teszt elvégzését, amit az újvárosiaknál is megtettek. A DKKA felnőtt-kézilabdacsapatában két játékos fertőződött meg, így karanténba vonult a keret. Ennek okán a péntekre tervezett MTK elleni bajnoki találkozó is elmarad.

Vezető képünk illusztráció!