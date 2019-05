Kevésen múlt a kupagyőzelem

Pataki Nikolett formagyakorlatban és küzdelemben is bronzérmet szerzett a IV. Rátót Kupa kyokushin karate versenyen.

A kincsesbányai Pataki-Team két versenyzője is a felkészülés jegyében lépett tatamira a 200 karatékát felvonultató vácrátóti megmérettetésen. Pataki Nikolett a serdülő lányok formagyakorlat viadalában egyetlen hibát vétett, egy rúgást követően kibillent az egyensúlyából, ezért a harmadik helyen végzett. Aztán Nikolett a serdülő lányok +55 kg-s knock down rendszerű küzdelmében is elindult, ahol körmérkőzések után alakult ki a végső sorrend. Az első mérkőzésén irányított a kisebbik Pataki-lány, azonban az utolsó másodpercekben figyelmetlensége miatt fejrúgást kapott, így elvesztette a mérkőzést. A következő meccsén átgázolt ellenfelén, idő előtt testleütéssel, ipponnal nyert.

A következő összecsapásán ellenfele feladta a küzdelmet, majd az utolsó mérkőzésén is jól dolgozott, végig betartotta az edzőjétől, egyben édesapjától érkező, taktikára és a technikára vonatkozó utasításokat, s megérdemeltem nyert. Azonban a bírák egyoldalú számolási technikája csak a harmadik helyre rangsorolta Pataki Nikit, holott a végső győztest is megverte a kincsesbányai karatés lány.

Testvére, Pataki Zsófia ifjúsági lány formagyakorlat kategóriában a szabadon választott katák közül mutatott be fekete öves követelményű gyakorlatot, amellyel a negyedik helyen végzett. Közel azonos képességű volt az ifik mezőnye, a negyedik Zsófi és a kupagyőztes eredménye között csupán 0,1 volt a pontkülönbség.