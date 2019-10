Kevés helyzet is elég volt a győzelemhez

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 10. fordulójában értékes három pontot gyűjtött a PAFC.

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 0–1 (0-0)

Várkerti Stadion, 2684 néző. V.: Bogár Gergő (Varga Zsolt, Bornemissza Péter)

Kisvárda: Felipe – Melnyk, Berios, Kravcenko, Kovácsréti – Lukas, Protic – Tsoukalas (Sassá, 84.), Bumba, Grozav – Hugo Seco (Gosztonyi, 73.). Vezetőedző: Dajka László

PAFC: Szolnoki, Meissner, Hadziev, Nagy Zs. – Van Nief, Sós (Kiss T., 83.) – Gyurcsó, Knezevic (Spandler, 84.), Fülöp (Henty, 63.) – Vanecek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

A dobogót ostromló Puskás Akadémia alsó tabellaszomszédjához látogatott, akik a mérkőzést megelőzően egy jubiláns csapattársukat ünnepelték: Lucas Bertucci a múlt fordulóban játszotta 150. mérkőzését a várdaiak mezében. A 6. percben érkezett az első komoly felcsúti helyzet, ám azt inkább a hazai védelem, mint a vendég támadók hozták össze: Nagy Zsolt beadásánál Felipe és Kravcenko nem értette meg egymást, a végül kapu felé pattanó labdát pedig utóbbinak kellett a gólvonalról kivágnia. Kisvárdai lehetőség is akadt, a 9. percben Grozav löketét ejtette ki Hegedüs Lajos, az utolsó pillanatban viszont szögletre tudta paskolni a labdát az érkező Claudiu-Vasile Bumba elől. Hosszadalmas mezőnyjátékot követően Hugo Seco szaporázta a jobb szélen a 24. percben, a tizenhatoshoz érve viszont már megállította a Hadzsiev-Nagy Zsolt duó. Három perccel később Nagy Zsolt durrantott kapura egy kipattanót, Felipe azonban – bár meghúzódott a mozdulat közben – védeni tudott. Maradt támadásban a PAFC, a 39. percben Vanecek tüzelt fölé egy szögletet követően.

A mindössze két – csapatonként egy-egy – kaput eltaláló lövést hozó első félidő után a folytatás első negyed órájában is a mezőnyjáték dominált – emellett három sárga lap került kiosztásra. A 65. percben Sós Bence kapott egy nagyszerű indítást, el is lőtte a labdát Felipe mellett a kapuba, Bogár Gergő azonban partjelzője intésére les címén érvénytelenítette a találatot. Éppen, ahogy kezdte átvenni az irányítást a Kisvárda, a PAFC talált egy gólt: Szolnoki Roland lövése pattant a csereként beálló Ezekiel Henty elé, aki Felipe kapujába gurított, 0-1. A 90. percben Grozav tűzött kapura egy szabadrúgást, Hegedüs védett, a Puskás Akadémia pedig tovább nyújtotta veretlenségi szériáját, amely immáron hét bajnoki óta tart.

Vezető képünk illusztráció!