Kettős rangadót játszanak a Puskás Akadémia focistái

A Puskás Akadémia FC Hornyák Zsolt vezetőedző volt csapata, a pozsonyi Slovan ellen vív felkészülési mérkőzést szombaton, míg vasárnap a PAFC II a Mosonmagyaróvár ellen kezdi meg az NBIII idei kiírását.

1-0-s Soroksár elleni vereséget igyekszik majd javítani neves ellenfele ellen az NBI-es pontvadászat mellett az Európa-liga selejtezőire is készülő Puskás Akadémia FC gárdája, mégpedig a szlovák labdarúgás egyik kirakatcsapata ellen. A Slovan Bratislava nyolcszoros csehszlovák és tizenháromszoros szlovák bajnoknak mondhatja magát, utóbbi eredményből kilenc elsőség származik az újrainduló, önálló szlovák bajnokság 1993/94-es idénye óta. Kubala László mellett több magyar játékos is megfordult a szlovák riválisnál, jelenleg Holman Dávid személyében egy magyar állampolgár tagja a keretnek. A legutóbbi, csonka idény végén az első helyen intették le a Slovant, tíz ponttal a Zsolna, és 17 egységgel a Dunaszerdahely előtt.

Szép feladat áll tehát Hornyák Zsolt vezetőedző és csapata előtt, az edző révén pedig személyes vonatkozása is van a találkozónak: nevelőegyesülete ellen meccselhet.

– Kilenc éves korom óta ott éltem, klubváltások után is rendre visszatértem – nyilatkozta Hornyák a klub honlapjának. – A múlt persze nagyon szép, de ezt a fejezetet már lezártam, és ugyanúgy készülök erre az összecsapásra, mint bármely más ellenfél ellen. A Soroksár ellen csalódást keltő volt az eredmény és a játék is, nem voltam megelégedve a hozzáállással, lehetett érezni, hogy lebecsüljük az ellenfelet. Remélem, hogy ezáltal a hozzáállással rend lesz, és a kívánt eredményt is tudjuk hozni.

A megfelelő eredmény elérésében a klub harmadik nyári igazolása, Weslen Júnior is segítheti majd a felcsúti gárdát a szombaton 18 órakor, Pancho Arénában rendezett találkozón. A 20 esztendős futballista szülőhazájából, Brazíliából érkezett, a Sao Bernardo együttesében játszott ezidáig.

Vasárnap folytatódik a futballmatiné, a Nagy Ádám révén új edzővel készülő Puskás Akadémia FC II a Mosonmagyaróvár együttesét fogadja 11 órai kezdettel. Az előjelek mindenképpen biztatóak, a Révkomárom 2-0-s legyőzése után az osztrák Admira Wacker elleni 3-1-es sikerrel hangoltak hangoltak az NB III Nyugat csoportjának rajtjára.