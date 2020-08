Kettős helytállás

A móri születésű Góczán Máté akadályfutó ismét egy remek hétvégét tudhat a háta mögött. Két emberpróbáló versenyről is érmekkel térhetett haza. Ez nem is csoda, hiszen még július végén Balatonakalin önbizalom-növelő győzelmet ünnepelhetett.

Speciális körülmények között, fokozott biztonsági intézkedések mellett, ezzel együtt remek hangulatban bonyolították le szombaton a Bakonyrun 5.0 elnevezésű viadalt Németbányán, majd másnap a fanatikusok a tési Don Quijote Run futóversenyen is rajthoz álltak.

Így volt ezzel Góczán Máté is, aki szerződéses katonaként tevékenykedik a civil életben, míg szabadidejében rója a kilométereket a nyári melegben kemény terepviszonyok között. Nyugodtan nevezhetjük acél­embernek is a kitartásáról és szívósságáról híres akadályfutót, aki legfrissebb élményei­ről számolt be lapunknak: – Kemény hétvége volt, hiszen két helyen is helytálltam a Titans of Hungaryt képviselve. Szombaton BakonyRun 5.0, Németbánya hegyei adtak helyszínt a versenynek. A 15 kilométeren keresztül, kőkemény 600 méter szintkülönbség és nagyon jellegzetes Bakonyi terep után lettem abszolút sorrendben a harmadik, míg a kategóriámban (20–29 éves kor között) a második. Másnap a Tési Malmok árnyékában rohantam egy gyorsabb 10 kilométeres távot, ahol szoros küzdelemben sikerült elcsípnem a dobogót. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól mentek a versenyek az elmúlt hetekben, remélem, a lendület a továbbiakban is kitart.