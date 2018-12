Ketten is az ősz csapatában

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I téli idényének zárultával komoly hangsúlyt kapnak a számok, a statisztikák. Az InStat-mutatók alapján két Vidi-játékos került be a legjobban teljesítő tizenegybe.

Nem futott rossz szériát a MOL Vidi FC 2018-ban. Még Videoton néven megnyerte az előző bajnoki kiírást, majd a nyáron rajtoló BL-selejtezőkön a playoffig jutott, aztán az Európa-liga csoportkörében magyar csúcsot felállítva 7 pontot szerzett. Igaz, nem jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, de a fehérváriak teljesítménye így is biztató. A koefficiens-pontok tekintetében 9 egységgel büszkélkedhetnek a bajnokságban 18 forduló után a tabella második helyén álló piros-kékek. És a játékosok egyéni mutatói is szépek. Az InStat futballelemző cég statisztikái alapján összeállt az NB I álomcsapata, melyben Juhász Roland és Loic Nego is helyet kapott.

Az idény csapata (átlag): Gróf Dávid (Honvéd, 249) – Lovrencsics Gergő (Ferencváros, 269), Miha Blazic (FTC, 261), Juhász Roland (MOL Vidi FC, 260), Litauszki Róbert (Újpest, 256), Marcel Heister (FTC, 258) – Loic Nego (Vidi, 260), Sigér Dávid (FTC, 258), Bojan Szankovics (Újpest, 255), Ivan Petrjak (FTC, 249) – Davide Lanzafame (FTC, 260).

