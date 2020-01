Ketten húzhatnak címeres mezt

Két akadémista kapott meghívót az U16-os válogatottba, amely Debrecenben készült az Olimpiai Reménységek Versenyére.

December végén Debrecenben gyakorolt az U16-os fiú kosárlabda-válogatott, amelyben a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát két játékos, Kertész Dávid és Szalczgruber Ádám képviselte. A Hajdúságban töltött napok után utazott a küldöttség a Felvidékre, ahova csak Kertész tartott az együttessel, kulcsszerepet töltött be, beválogatták a legjobb ötösbe. A fehérvári fiatal – akinek édesapja és nagybátyja is kosarazott – 3-as és 4-es poszton is bevethető. A hátvéd Szalczgruber Léván nem öltötte magára a válogatott szerelését, azonban a január végi, hagyományos Szent István Kupán a B-válogatottban jut szóhoz, Kertész pedig az A-csapatban. Az A-jelű együttest a debreceni Berényi Sándor, a második csapatot pedig az Alba Fehérvár kötelékébe tartozó Góbi Henrik dirigálja majd a kontinens egyik legrangosabb, korosztályos tornáján, a Gáz utcában.

Léván a Berényi vezette brigád szerepelt a Visegrádi országok seregszemléjén, a mieink az első meccsen kikaptak a csehektől, aztán legyőzték a házigazdákat és a szlovákokat, a körbeverésnek köszönhetően az első helyen zártak.

– Nagy élményt jelentett a lévai torna, miként kiválóan éreztem magam a felkészülés során is. Nem csak a meccsek, az edzések is mindig intenzívek. Másfél éve kezdtük a közös munkát Váradiné Szarka Ildikó irányítása mellett, az-óta kicserélődött a társaság egy része, de a mag megmaradt – közölte Kertész Dávid.